Касмічная эра пакідае след на атмасферы Зямлі

Нядаўняе даследаванне, апублікаванае ў Proceedings of the National Academy of Sciences, паказвае, што касмічная эра аказвае ўплыў на атмасферу Зямлі. Даследчыкі выявілі значную колькасць металаў у аэразолях у атмасферы, верагодна, у выніку павелічэння колькасці запускаў і вяртанняў касмічных караблёў і спадарожнікаў. Гэта прысутнасць металу змяняе хімію атмасферы, патэнцыйна ўплываючы на ​​азонавы пласт і клімат.

Даследчая група пад кіраўніцтвам Дэна Мэрфі з Нацыянальнага ўпраўлення акіянічных і атмасферных даследаванняў выявіла больш за 20 элементаў у суадносінах, якія адпавядаюць тым, што выкарыстоўваюцца ў сплавах касмічных караблёў. Яны заўважылі, што маса некаторых металаў, такіх як літый, алюміній, медзь і свінец, ад вяртання касмічнага карабля значна перавышае канцэнтрацыі гэтых металаў, знойдзеных у натуральным касмічным пылу. Шакіруе, што амаль 10% буйных часціц сернай кіслаты, якія дапамагаюць абараніць і буферызаваць азонавы пласт, утрымлівалі алюміній і іншыя металы касмічнага карабля.

Навукоўцы мяркуюць, што да 2030 года на арбіту можа выйсці яшчэ да 50,000 XNUMX спадарожнікаў. Гэта азначае, што ў бліжэйшыя некалькі дзесяцігоддзяў да паловы стратасферных часціц сернай кіслаты могуць утрымліваць металы, атрыманыя ў выніку вяртання ў атмасферу. Уплыў гэтага на атмасферу, азонавы слой і жыццё на Зямлі да гэтага часу невядомы.

Вывучэнне стратасферы складанае, бо гэта рэгіён, дзе людзі не жывуць. Толькі самыя высокія пралёты трапляюць у гэты рэгіён на кароткі прамежак часу. Тым не менш, у рамках навуковай праграмы NASA па бартавых навуках навукоўцы выкарыстоўваюць даследчыя самалёты для збору ўзораў стратасферы. Інструменты прымацаваны да конусу носа, каб гарантаваць, што ўзятае паветра свежае і бесперашкоднае.

Стратасфера - стабільны і вонкава спакойны пласт атмасферы. Гэта таксама дом азонавага пласта, найважнейшага кампанента для абароны жыцця на Зямлі ад шкоднага ультрафіялетавага выпраменьвання. За апошнія некалькі дзесяцігоддзяў азонавы слой знаходзіўся пад пагрозай, але былі зроблены скаардынаваныя глабальныя намаганні па яго аднаўленні і папаўненні.

Павелічэнне колькасці касмічных запускаў і вяртанняў адказвае за паступленне большай колькасці металаў у стратасферу. Калі запускаюцца ракеты і разгортваюцца спадарожнікі, яны пакідаюць за сабой след з металічных часціц, якія могуць уплываць на атмасферу спосабамі, якія навукоўцы ўсё яшчэ спрабуюць зразумець.

У заключэнне даследаванне падкрэслівае неабходнасць далейшых даследаванняў для вызначэння дакладных наступстваў касмічнай эры для атмасферы Зямлі. Атрыманыя дадзеныя сведчаць аб тым, што рост прысутнасці металаў з касмічных караблёў і спадарожнікаў можа мець наступствы для клімату, азонавага слоя і агульнай прыдатнасці нашай планеты для жыцця.

Крыніцы:

– Назва: Касмічная эра пакідае след у атмасферы Зямлі

– Крыніца: Працы Нацыянальнай акадэміі навук