ШІ стварае робата, які можа хадзіць у рэальным свеце

Група даследчыкаў з Паўночна-Заходняга ўніверсітэта ў Чыкага дасягнула значнага прарыву, распрацаваўшы робата з штучным інтэлектам, які можа разумна распрацоўваць робатаў з нуля. Робат, хаця і невялікі і дэфармаваны, уяўляе сабой першы крок да новай эры інструментаў, распрацаваных штучным інтэлектам. Сціскаючы мільярды гадоў эвалюцыі ў секунды, новы алгарытм дазваляе сістэме распрацаваць робата, які можа прайсці па роўнай паверхні ўсяго за секунды.

Што адрознівае гэтую праграму штучнага інтэлекту, так гэта яе эфектыўнасць. У адрозненне ад іншых сістэм штучнага інтэлекту, якія патрабуюць энергаёмістых суперкампутараў і вялікіх набораў даных, гэтая праграма працуе на лёгкім персанальным кампутары і мае магчымасць распрацоўваць новыя структуры з нуля. Гэта не абмяжоўваецца імітацыяй мінулых чалавечых работ, але можа ствараць новыя ідэі і дызайн.

Каб праверыць сістэму, даследчыкі прапанавалі ёй распрацаваць робата, здольнага хадзіць па зямлі. З кожнай ітэрацыяй праграма аналізавала свой дызайн, выяўляла недахопы і абнаўляла структуру. Пасля ўсяго дзевяці спробаў атрымалася стварыць робата, здольнага хадзіць з паловай хуткасці сярэдняга чалавечага кроку.

Даследчыкі лічаць, што гэты прарыў мае велізарны патэнцыял для будучыні ІІ і штучнага жыцця. Зняўшы павязку з вачэй эвалюцыі, яны сціснулі мільярды гадоў спроб і памылак у адно імгненне, праклаўшы шлях для нараджэння новых арганізмаў, створаных ІІ.

Варта адзначыць, што штучны інтэлект дзіўным чынам прыдумаў тое ж рашэнне для хады, што і прырода, - ногі. Аднак ІІ прыняў іншы падыход, у выніку чаго атрымаўся робат з трыма нагамі, заднімі ластамі і плоскім тварам. Хоць некаторыя могуць успрымаць гэтага робата як бескарысны гаджэт, даследчыкі разглядаюць яго як нараджэнне зусім новага арганізма.

Даследаванне было апублікавана ў часопісе Proceedings of the National Academy of Sciences і праводзілася пад кіраўніцтвам прафесара Сэма Крыгмана з Інжынернай школы МакКорміка Паўночна-Заходняга рэгіёну ў супрацоўніцтве з даследчыкамі з Масачусецкага тэхналагічнага інстытута і Універсітэта Вермонта.

