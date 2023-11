Павышэнне натуральнага паглынання вугляроду: Роля якасці паветра

By

Новае даследаванне, праведзенае даследчай групай пад кіраўніцтвам Інстытута навукі Карнегі, праліла святло на тое, як забруджванне паветра ўплывае на здольнасць раслін выдаляць вуглякіслы газ з атмасферы праз фотасінтэз. Высновы, апублікаваныя ў Proceedings of the National Academy of Sciences, падкрэсліваюць значны ўплыў забруджвання цвёрдымі часціцамі на прадуктыўнасць экасістэмы і падкрэсліваюць патэнцыйныя перавагі паляпшэння якасці паветра.

Расліны адыгрываюць вырашальную ролю ў змякчэнні наступстваў змены клімату праз фотасінтэз. Ператвараючы сонечнае святло ў хімічную энергію, яны паглынаюць вуглякіслы газ з паветра і захоўваюць яго ў выглядзе біялагічных рэчываў. Аднак аэразольныя часціцы, якія ўтвараюцца ў выніку дзейнасці чалавека, напрыклад, паездак на працу і спальвання выкапнёвага паліва, могуць паменшыць гэты жыццёва важны працэс. Гэтыя часціцы не толькі спрыяюць дрэннай якасці паветра і праблемам са здароўем чалавека, але і рассейваюць або паглынаюць сонечнае святло, падобна таму, як знаходзяцца ў цені, перашкаджаючы росту раслін.

Выкарыстоўваючы спадарожнікавыя вымярэнні, даследчыкі назіралі карэляцыю паміж фотасінтэтычнай актыўнасцю і аэразольным забруджваннем. Яны выявілі, што расліны ўлоўліваюць больш вугляроду ў выхадныя дні і падчас блакіроўкі COVID-19, калі прамысловая вытворчасць скарачаецца і паездкі на працу абмежаваныя. Гэта сведчыць аб тым, што памяншэнне забруджвання цвёрдымі часціцамі на працягу тыдня патэнцыйна можа павялічыць натуральнае паглынанне вугляроду раслінамі.

Падтрымліваючы ўзровень фотасінтэтычнай актыўнасці ў выходныя дні, мяркуецца, што кожны год з атмасферы можа выдаляцца ад 40 да 60 мегатон вуглякіслага газу. Акрамя таго, такое зніжэнне забруджвання можа павялічыць прадукцыйнасць сельскай гаспадаркі без неабходнасці дадатковай зямлі. Гэтыя высновы маюць значныя палітычныя наступствы для ўрадаў, якія імкнуцца скараціць забруджванне вугляродам і дасягнуць кліматычных мэт.

Ідэя даследавання штотыднёвага цыклу фотасінтэтычнай актыўнасці і яе сувязі з аэразольным забруджваннем дае новы погляд на важнасць якасці паветра для павышэння натуральнага паглынання вугляроду. Паляпшэнне якасці паветра не толькі спрыяе здароўю чалавека, але і спрыяе барацьбе са змяненнем клімату. Гэта даследаванне падкрэслівае неабходнасць пастаянных намаганняў па стрымліванні забруджвання цвёрдымі часціцамі і расстаноўцы прыярытэтаў устойлівых метадаў для максімальнага выкарыстання патэнцыялу раслін у зніжэнні выкідаў вуглякіслага газу.

Пытанні і адказы

1. Што такое фотасінтэз?

Фотасінтэз - гэта працэс, пры якім расліны ператвараюць сонечнае святло ў хімічную энергію. Яны паглынаюць вуглякіслы газ з паветра і выкарыстоўваюць яго для вытворчасці вугляводаў і тлушчаў, вылучаючы пры гэтым кісларод у якасці пабочнага прадукту.

2. Як забруджванне паветра ўплывае на фотасінтэз?

Забруджванне паветра, асабліва цвёрдыя часціцы, выкліканае аэразольнымі часціцамі, можа перашкаджаць фотасінтэзу. Гэтыя часціцы могуць пагоршыць якасць паветра, негатыўна ўплываючы на ​​здароўе раслін і зніжаючы іх здольнасць паглынаць сонечнае святло і эфектыўна выконваць фотасінтэз.

3. Які ўплыў паляпшэння якасці паветра на паглынанне вугляроду?

Палепшаная якасць паветра можа прывесці да павелічэння паглынання вугляроду раслінамі. Дзякуючы зніжэнню забруджвання цвёрдымі часціцамі на працягу тыдня, падобным узроўням, якія назіраюцца ў выхадныя дні, паводле ацэнак, ад 40 да 60 мегатон вуглякіслага газу можа выдаляцца з атмасферы штогод, дапамагаючы змагацца са змяненнем клімату.

4. Як гэта даследаванне спрыяе ўстойлівасці сельскай гаспадаркі?

Разуменне ўплыву аэразольнага забруджвання на фотасінтэз дае каштоўную інфармацыю для ўстойлівага развіцця сельскай гаспадаркі. Аддаючы перавагу паляпшэнню якасці паветра, прадукцыйнасць сельскай гаспадаркі можа быць павялічана без неабходнасці дадатковай зямлі, узгадняючы намаганні па скарачэнні вугляроднага следу і дасягненні чыстых нулявых выкідаў у сельскай гаспадарцы.