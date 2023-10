Таямнічыя светлавыя хуткія сінія аптычныя пераходныя працэсы

By

Пераходныя падзеі ў космасе, такія як выбухі і сутыкненні зорак, - захапляльныя, але рэдкія з'явы. Сярод іх - Luminous Fast Blue Optical Transients (LFBOTs), якія ярка ззяюць у сінім святле і знікаюць усяго за некалькі дзён. Астраномы толькі нядаўна пачалі вывучаць гэтыя падзеі, і іх паходжанне і характарыстыкі застаюцца ў значнай ступені загадкавымі.

У нядаўнім адкрыцці даследчыкі з дапамогай касмічнага тэлескопа Хабл назіралі LFBOT у нечаканым месцы - паміж дзвюма галактыкамі. Пад кіраўніцтвам астрафізіка Эшлі Краймса міжнародная група астраномаў з розных устаноў даследавала падзею, вядомую як «Зяблік». Каманда апублікавала свае вынікі ў The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Каб лепш зразумець The Finch, астраномы выкарыстоўвалі некалькі тэлескопаў на розных даўжынях хваль, у тым ліку рэнтгенаўскія прамяні і радыёхвалі. Спектраскапічныя вымярэнні з тэлескопа Gemini South у Чылі паказалі, што тэмпература Зябліка была прыкладна 19,980 36,000 °C (XNUMX XNUMX °F), што дазволіла астраномам вылічыць яго свяцільнасць. Рэнтгенаўская абсерваторыя Чандра і NSF Very Large Array таксама далі каштоўныя дадзеныя.

Цікава, што Зяблік знаходзіўся на значнай адлегласці ад суседніх галактык, што выклікае пытанні аб рухаючых сілах гэтых масіўных выбухаў. Папярэднія LFBOT звычайна знаходзіліся ў спіральных рукавах галактык, дзе адбываецца нараджэнне зорак. Незвычайнае месцазнаходжанне The Finch аспрэчвае існуючыя тэорыі аб прыродзе LFBOT.

Даследчыкі разглядаюць некалькі магчымасцей тлумачэння LFBOT, у тым ліку сутыкненні паміж нейтроннымі зоркамі, наяўнасць магнетараў (моцна намагнічаных нейтронных зорак) і ўзаемадзеянне з чорнымі дзіркамі сярэдняй масы. Чакаецца, што завяршэнне касмічнага тэлескопа Джэймса Уэба ў 2024 годзе будзе спрыяць далейшым даследаванням LFBOT.

Вывучэнне LFBOT усё яшчэ знаходзіцца на ранніх стадыях, і неабходныя дадатковыя адкрыцці, каб цалкам ахарактарызаваць гэтую папуляцыю пераходных падзей. Шырокія даследаванні, такія як будучая абсерваторыя Веры С. Рубін, будуць адыгрываць вырашальную ролю ў выяўленні і вывучэнні гэтых рэдкіх выпадкаў.

