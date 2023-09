Браян Мэй, астрафізік і гітарыст Queen, дапамагае НАСА ў складанні карты астэроіда Бенну

Браян Мэй, легендарны вядучы гітарыст гурта Queen, удзельнічаў у місіі NASA па карце і атрыманні ўзору з астэроіда Бенну. Мэй, якая мае доктарскую ступень па астрафізіцы, супрацоўнічала з навукоўцам Клаўдыяй Манцоні для стварэння рэалістычных трохмерных малюнкаў касмічных місій. Выкарыстоўваючы гэтыя выявы, Мэй дапамагла нанесці на карту Бенну і знайсці бяспечную зону пасадкі для зонда OSIRIS-REx, які сабраў пробу.

Супрацоўніцтва пачалося, калі Мэй адправіла кіраўніку місіі Дантэ Ларэта стэрэасістэмы — 3D-малюнкі, зробленыя са здымкаў місіі OSIRIS-REx. Lauretta быў здзіўлены якасцю стэрэасістэм і прызнаў іх патэнцыял у пошуку месца пасадкі для ўзору. Мэй, Манзоні, Лаўрэта і іншыя працавалі разам над праектам, у выніку чаго выйшла кніга «Бенну 3-D, Анатомія астэроіда».

Гэта не першы ўдзел Мэй у NASA. У 2015 годзе ён служыў навуковым супрацоўнікам місіі New Horizons, якая даследавала Плутон. Мэй вядомы не толькі сваім укладам у астрафізіку, але і як аўтар песень, якія напісалі многія хіты Queen, у тым ліку «We Will Rock You» і «I Want It All».

Страсць Мэй да космасу і навукі відавочная ў яго актыўнай ролі ў місіях NASA. Яго вопыт і крэатыўнасць як астрафізіка і гітарыста працягваюць аказваць уплыў у гэтай галіне.

