Новая крыніца энергіі: збор электраэнергіі з малекулярнага руху

Навукоўцы адкрылі новы перспектыўны падыход да вытворчасці электраэнергіі шляхам выкарыстання руху малекул. У той час як тэхналогія хвалевай энергіі ўжо даказала сваю эфектыўнасць у якасці крыніцы вытворчасці энергіі, цяпер даследчыкі выявілі, што нават малекулы ў стане спакою валодаюць уласцівай энергіяй, якую можна выкарыстоўваць.

У артыкуле, апублікаваным у APL Materials, даследчыкі пратэставалі малекулярную прыладу для збору энергіі, якая ўлоўлівае энергію ад натуральнага руху малекул у вадкасці. Пагрузіўшы нанамашывы п'езаэлектрычнага матэрыялу ў вадкасць, даследчыкі змаглі пераўтварыць рух вадкасці ў стабільны электрычны ток. Гэты прарыў мае патэнцыял для вытворчасці значнай колькасці энергіі, улічваючы велізарную колькасць паветра і вадкасці на Зямлі.

У прыладзе выкарыстоўваецца аксід цынку, п'езаэлектрычны матэрыял, які стварае электрычны патэнцыял, калі адчувае рух. Даследчыкі параўналі рух нітак аксіду цынку з марскімі водарасцямі, якія калыхаюцца ў акіяне. Перавага гэтай прылады ў тым, што яна не залежыць ад якіх-небудзь знешніх сіл, што робіць яе крыніцай чыстай энергіі, якая змяняе гульню. Гэта адкрывае магчымасць выпрацоўкі электрычнай энергіі за кошт малекулярнага цеплавога руху вадкасцей, які прынцыпова адрозніваецца ад традыцыйнага механічнага руху.

Вобласці прымянення гэтай тэхналогіі шырокія. Яго можна выкарыстоўваць для харчавання нанатэхналогій, такіх як імплантаваныя медыцынскія прылады. Прылада таксама можа быць пашырана да поўнапамерных генератараў для вытворчасці энергіі ў кілаватным маштабе. Даследчыкі ўжо працуюць над паляпшэннем шчыльнасці энергіі прылады, выпрабоўваючы розныя вадкасці, высокапрадукцыйныя п'езаэлектрычныя матэрыялы і новыя архітэктуры прылад.

Гэта наватарскае даследаванне дае захапляльны шлях для вытворчасці электраэнергіі, якая не залежыць ад звычайных знешніх крыніц, такіх як вецер, гідраэлектрастанцыі або сонечная энергія. Здольнасць выкарыстоўваць унутраную энергію малекул адкрывае новыя магчымасці для рашэнняў устойлівай і чыстай энергіі ў будучыні.

