Даследаванне паказвае, што бялок у пладовых мушках ўплывае на фізічныя практыкаванні на марозе

Нядаўняе даследаванне, апублікаванае ў Proceedings of the National Academy of Sciences, выявіла бялок у пладовых мушак, які гуляе вырашальную ролю ў выкананні практыкаванняў у халодных умовах. Гэты бялок, які называецца Iditarod, звязаны з чалавечым бялком ирисином, які вядомы сваім удзелам у карысці фізічных практыкаванняў і адаптацыі да нізкіх тэмператур.

Даследчыкі з Медыцынскай школы Мічыганскага ўніверсітэта і Медыцынскай школы Універсітэта штата Уэйн былі зацікаўлены ў разуменні фізіялагічнага працэсу аўтафагіі, які прадугледжвае выдаленне пашкоджаных клеткавых кампанентаў з арганізма. Яны выявілі, што ген Iditarod рэгулюе аўтафагію ў пладовых мушак. Маніпулюючы генетычным складам мух, яны прадэманстравалі, што ген Iditarod удзельнічае ў працэсе аўтафагіі.

Каманда таксама выявіла сувязь паміж генам Iditarod і чалавечым генам FNDC5, які з'яўляецца папярэднікам бялку ирисина. Раней было паказана, што ірызін важны для апорна-рухальнага апарата і іншых пераваг, звязаных з фізічнымі практыкаваннямі ў млекакормячых, а таксама для адаптацыі да холаду.

Для далейшага вывучэння ролі Iditarod ў фізічных практыкаваннях даследчыкі навучылі пладовых мушак з дапамогай новага метаду, распрацаванага камандай доктара Роберта Весэлса з Універсітэта штата Уэйн. Яны выявілі, што мухі без гена Iditarod пагаршаюць цягавітасць да фізічных нагрузак і не адчуваюць тыповых паляпшэнняў, якія назіраюцца пасля трэніровак. Цікава, што гэтыя мухі таксама не маглі пераносіць нізкія тэмпературы.

Гэта даследаванне падкрэслівае эвалюцыйнае значэнне сямейства генаў Iditarod, якое, здаецца, захоўваецца на працягу ўсёй эвалюцыі як у бесхрыбтовых, так і ў млекакормячых. Даследчыкі мяркуюць, што фізічныя практыкаванні актывізуюць працэс аўтафагіі, які дапамагае ачысціць пашкоджаныя клеткавыя кампаненты і таксічныя пабочныя прадукты, якія ўтвараюцца падчас інтэнсіўных практыкаванняў. Ген Iditarod гуляе ў гэтым працэсе вырашальную ролю.

Неабходныя далейшыя даследаванні, каб цалкам зразумець сувязь паміж фізічнымі практыкаваннямі, аўтафагіяй і генам Iditarod. Аднак гэта даследаванне дае каштоўную інфармацыю аб малекулярных механізмах, якія ляжаць у аснове пераваг фізічных практыкаванняў і адаптацыі да нізкіх тэмператур.

– «Iditarod, гамолаг дразафілы папярэдніка Irisin FNDC5, мае вырашальнае значэнне для выканання практыкаванняў і аўтафагіі сэрца» Тайлер Коб, Ірэн Хванг, Майкл Сукар, Сім Намкунг, Ун-Су Чо, Мар'ям Сафдар, Мюнджын Кім, Роберт Дж. Уэсэллс , і Джун Хі Лі, Працы Нацыянальнай акадэміі навук.