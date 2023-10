Вывучэнне ролі інавацыйных пасярэднікаў у фарміраванні будучыні інжынернай біялогіі з падтрымкай AI

Даследчыкі з Манчэстэрскага інстытута інавацыйных даследаванняў (MIoIR) пры AMBS нядаўна правялі даследаванне пад назвай «Інавацыйны пасярэднік у канвергенцыі лічбавых тэхналогій, устойлівага развіцця і кіравання: тэматычнае даследаванне інжынернай біялогіі з падтрымкай штучнага інтэлекту», у якім разглядаецца важная роля інавацыйных пасярэднікаў ва ўплыве на інавацыйныя экасістэмы.

Даследаванне сканцэнтравана на новай галіне інжынернай біялогіі з падтрымкай штучнага інтэлекту (AI-EB) і яе наступствах у эпоху лічбавых тэхналогій. Такое зліццё тэхналогій выклікае не толькі навуковыя пытанні, але і этычныя, сацыяльныя і эканамічныя праблемы. Для вырашэння гэтых складаных праблем даследчыкі ўзаемадзейнічалі з рознымі зацікаўленымі бакамі, якія займаюцца інавацыйнай сферай AI-EB.

У аснове гэтага даследавання ляжыць даследаванне таго, як інавацыйны пасярэднік, ключавыя ўдзельнікі інавацыйнай экасістэмы, разглядае грамадскія і экалагічныя мэты разам з эканамічнымі мэтамі. У той час як рэкамендацыі па адказных інавацыях заахвочваюць гэты баланс, вынікі паказваюць, што інавацыйны пасярэднік у галіне інжынернай біялогіі, як правіла, аддае перавагу традыцыйным метадам пашырэння і камерцыялізацыі.

Чакаецца, што даследаванне акажа значны ўплыў на развіццё інавацыйных пасрэднікаў і кіраванне даследаваннямі ў сферы AI-EB. Аўтары сцвярджаюць, што цэласны падыход, які ўлічвае як сацыяльныя, так і экалагічныя наступствы AI-EB, у дадатак да камерцыялізацыі, мае вырашальнае значэнне для поўнага выкарыстання патэнцыялу гэтай новай тэхналогіі.

Гэта даследаванне пралівае святло на важнасць інавацыйных пасярэднікаў у фарміраванні будучыні інжынернай біялогіі з падтрымкай штучнага інтэлекту. Ён падкрэслівае неабходнасць добрасумленнага падыходу, які збалансуе эканамічныя, сацыяльныя і экалагічныя меркаванні, каб максымізаваць перавагі гэтай пераўтваральнай тэхналогіі.

Крыніца: Claire Holland et al, Innovation intermediaries at the convergence of digital technology, sustainability, and governance: A case study of AI-enabled engineering biology, Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (Манчэстэрскі універсітэт)