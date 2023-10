Каровін гной як сыравіна для газіфікацыі біямасы: аптымізацыя працэсу

By

Празмернае выкарыстанне выкапнёвага паліва прывяло да глабальнага забруджвання навакольнага асяроддзя, выклікаючы неабходнасць пераходу да экалагічных, нізкавугляродных і ўстойлівых крыніц энергіі. Энергія біямасы, атрыманая з арганічных матэрыялаў, атрыманых у працэсе фотасінтэзу, прапануе чыстую і аднаўляльную альтэрнатыву. Жывёльны і птушыны гной, тып біямасы, прыцягнуў да сябе ўвагу з-за яго шырокай даступнасці і меншай успрымальнасці да надвор'я і сезонных змен у параўнанні з іншымі крыніцамі біямасы.

Эфектыўнае выкарыстанне жывёльнага і птушынага памёту ў якасці сыравіны для газіфікацыі можа значна паменшыць забруджванне навакольнага асяроддзя, выкліканае традыцыйнымі выкапнёвымі відамі паліва. Газіфікацыя - гэта тэрмічны хімічны працэс, які ператварае біямасу ў газавае паліва, вядомае як сінтэз-газ, з дапамогай высокатэмпературных умоў няпоўнага згарання. Сінетычны газ, які ў асноўным складаецца з CO2, CO, H2, CH4 і іншых газаў, можа выкарыстоўвацца ў розных прыладах пераўтварэння энергіі.

Каб аптымізаваць працэс газіфікацыі каровінага гною, даследчыкі з Хэнаньскага сельскагаспадарчага ўніверсітэта распрацавалі мадэль газіфікацыі біямасы з дапамогай праграмнага забеспячэння Aspen Plus. Яны ацанілі такія параметры, як тэмпература газіфікацыі, стаўленне пара да біямасы і ціск, каб вызначыць іх уплыў на стаўленне H2/CO і ніжнюю цеплавую здольнасць (LHV) сінтэзавага газу.

Вынікі мадэлявання паказалі, што больш высокія тэмпературы газіфікацыі спрыяюць павелічэнню ўтрымання H2 і CO, прычым пік H2 дасягае 800 °C. Павелічэнне пара ў якасці агента газіфікацыі спрыяла большай вытворчасці H2. Аднак больш высокае стаўленне пара да біямасы негатыўна паўплывала на CO і CH4, што прывяло да зніжэння LHV. Аптымальным ціскам газіфікацыі прызнана 0.1 МПа.

Гэта даследаванне дае каштоўную інфармацыю аб аптымізацыі працэсу газіфікацыі каровінага гною. Распрацаваная мадэль можа выкарыстоўвацца для прагназавання складу сінтэзавага газу з іншай сыравіны біямасы і можа спрыяць далейшым даследаванням паляпшэння працэсаў газіфікацыі біямасы.

крыніца:

– Yajun Zhang et al, Лікавае мадэляванне газіфікацыі біямасы з выкарыстаннем каровінага гною ў якасці сыравіны, Frontiers of Agricultural Science and Engineering (2023). DOI: 10.15302/J-FASE-2023500