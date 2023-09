Чалавечыя клеткі ідуць па шаблоне памеру і колькасці

By

У нядаўнім даследаванні, апублікаваным у Proceedings of the National Academy of Sciences, даследчыкі з Універсітэта Макгіла выявілі захапляльны ўзор у клетках чалавека, які, здаецца, адпавядае паслядоўнай матэматычнай сіметрыі ва ўсім арганізме. Даследаванне паказвае адваротную залежнасць паміж памерам клеткі і колькасцю, што сведчыць пра кампраміс паміж гэтымі зменнымі.

Памер і колькасць клетак гуляюць вырашальную ролю ў росце і функцыянаванні чалавечага цела. Аднак дагэтуль ні адно комплекснае даследаванне не вывучала сувязь паміж гэтымі фактарамі ва ўсім арганізме чалавека. Каб запоўніць гэты прабел, даследчая група сабрала дадзеныя з больш чым 1,500 апублікаваных крыніц, каб стварыць падрабязны набор дадзеных аб памеры клетак і колькасці асноўных тыпаў клетак.

Вынікі даследавання паказваюць, што па меры павелічэння памеру клеткі іх колькасць памяншаецца, і наадварот. Гэта азначае, што клеткі ў межах дадзенага класа памеру ўносяць роўны ўклад у агульную клеткавую біямасу цела. Узаемасувязь паміж памерам клеткі і колькасцю захоўваецца для розных тыпаў клетак і класаў памераў, што сведчыць аб паслядоўнай схеме гамеастазу.

Даследчыкі падлічылі, што ў арганізме мужчыны прыкладна 36 трыльёнаў клетак, у жанчыны - каля 28 трыльёнаў клетак, а ў дзесяцігадовага дзіцяці - каля 17 трыльёнаў клетак. У размеркаванні клеткавай біямасы дамінуюць цягліцавыя і тлушчавыя клеткі, у той час як эрытрацыты, трамбацыты і лейкацыты аказваюць значны ўплыў на колькасць клетак.

Цікава, што кожны тып клетак захоўвае характэрны дыяпазон памераў, які застаецца аднастайным на працягу ўсяго развіцця чалавека. Гэтая заканамернасць адпавядае ўсім відам млекакормячых, што сведчыць аб фундаментальным прынцыпе клетачнай біялогіі.

У цэлым, гэта даследаванне пралівае святло на складаную ўзаемасувязь паміж памерам і колькасцю клетак у чалавечым целе. Высновы даюць каштоўную інфармацыю аб развіцці і функцыянаванні клетак, адкрываючы новыя шляхі для далейшых даследаванняў у галіне біялогіі.

– Працы Нацыянальнай акадэміі навук (2023)

– Дэпартамент навук аб Зямлі і планетах, Універсітэт Макгіла, Канада.