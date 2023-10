Даследчыкі выяўляюць уплыў ядзернага кручэння на біялагічныя працэсы

By

Навукоўцы з Габрэйскага ўніверсітэта Іерусаліма ў супрацоўніцтве з іншымі ўстановамі зрабілі наватарскае адкрыццё пра ролю ядзернага кручэння ў біялагічных працэсах. Гэтая знаходка аспрэчвае папярэднія здагадкі і мае патэнцыял для рэвалюцыі ў такіх галінах, як біятэхналогіі, квантавая біялогія, падзел ізатопаў і тэхналогія ядзернага магнітнага рэзанансу (ЯМР).

Традыцыйна лічылася, што ядзерны спін не ўплывае на біялагічную актыўнасць. Аднак нядаўнія даследаванні паказалі, што некаторыя ізатопы, такія як стабільныя ізатопы кіслароду, паводзяць сябе па-рознаму з-за іх ядзернага спіна. Каманда даследчыкаў засяродзілася асабліва на дынаміцы кіслароду ў хіральных асяроддзях, дзе яны выявілі, што ядзерны спін значна ўплывае на яго транспарт.

Даследаванне, апублікаванае ў Proceedings of the National Academy of Sciences, мае шырокія наступствы. Гэта можа прывесці да прагрэсу ў кантраляваным падзеле ізатопаў, што дазволіць больш эфектыўныя працэсы. Акрамя таго, гэта можа зрабіць рэвалюцыю ў тэхналогіі ЯМР, адкрыўшы новыя магчымасці для медыцынскай візуалізацыі і дыягнастычных метадаў.

Прафесар Ёсі Палціел, вядучы даследчык, выказаў захапленне важнасцю гэтых адкрыццяў. Ён падкрэсліў ролю ядзернага кручэння ў біялагічных працэсах і выказаў здагадку, што маніпуляванне ім можа прывесці да наватарскіх прымянення ў біятэхналогіі і квантавай біялогіі.

Даследаванне далей даследуе сувязь паміж квантавымі эфектамі і біялагічнымі працэсамі. Унікальная форма хіральных малекул у жывых арганізмах знаходзіцца пад уплывам квантавай механікі, асабліва ўласцівасці, званай спінам. Хіральныя малекулы могуць па-рознаму ўзаемадзейнічаць з часціцамі ў залежнасці ад іх спіна, ствараючы тое, што вядома як хіральна-індукаваная спінавая селектыўнасць (CISS).

Даследчыкі правялі эксперыменты з часціцамі вады розных спінаў, выявіўшы, што спін ўплывае на тое, як вада паводзіць сябе ў клетках. Гэта ўплывае на хуткасць, з якой вада трапляе ў клеткі, і выклікае унікальныя рэакцыі, калі прысутнічаюць хіральныя малекулы.

Разуменне і кантроль кручэння можа аказаць глыбокі ўплыў на наша разуменне біялагічных працэсаў і можа прывесці да новых дасягненняў у розных галінах. Гэта адкрыццё падкрэслівае важнасць далейшых даследаванняў ролі ядзернага спіна ў жывых арганізмах.

У цэлым гэта даследаванне пралівае святло на значны ўплыў ядзернага кручэння на біялагічныя працэсы, у прыватнасці, на дынаміку кіслароду ў хіральных асяроддзях. Гэта кідае выклік даўнім перакананням і адкрывае захапляльныя магчымасці для дасягнення біятэхналогій, квантавай біялогіі, падзелу ізатопаў і тэхналогіі ЯМР.

Спасылка:

– «Ядзерныя спінавыя эфекты ў біялагічных працэсах» Офека Вардзі, Наамы Марудас-Скларэ, Ювала Калоднага, Арцёма Воласніева, Аміджая Сарагові, Ніра Галілі, Става Ферэра, Арэга Казар’яна, Ніра Юрана, Хагіта П. Афека, Боаза Луза, Ёнатана Голдсміта, Нір Керэн, Шыра Ёчэліс, Ітай Халеві, Міхаіл Лямешка і Ёсі Палціел, Працы Нацыянальнай акадэміі навук, DOI: 10.1073/pnas.2300828120

Крыніцы:

– Іерусалімскі Габрэйскі ўніверсітэт

– Інстытут навук аб Зямлі і навук аб жыцці на іўрыце

– Інстытут Вейцмана