Бактэрыяльная памяць: як мікробы выкарыстоўваюць жалеза для перадачы стратэгій

Навукоўцы з Тэхаскага ўніверсітэта ў Осціне зрабілі інтрыгуючае адкрыццё: бактэрыі валодаюць здольнасцю ствараць успаміны, як і людзі, каб актываваць пэўныя паводзіны. Гэтыя ўспаміны могуць перадавацца праз пакаленні і гуляюць вырашальную ролю ў фарміраванні небяспечных інфекцый і развіцці ўстойлівасці да антыбіётыкаў.

У даследаванні, апублікаваным у Proceedings of the National Academy of Sciences, даследчыкі засяродзіліся менавіта на бактэрыях кішачнай палачкі і выкарыстанні імі ўзроўню жалеза для захоўвання інфармацыі. Яны выявілі, што бактэрыяльныя клеткі з меншым узроўнем жалеза лепш рояцца, у той час як бактэрыі, якія ўтвараюць біяплёнкі, маюць больш высокі ўзровень жалеза. Тыя, у каго збалансаваны ўзровень жалеза, выяўлялі талерантнасць да антыбіётыкаў. Гэтыя «жалезныя ўспаміны» захоўваліся як мінімум на працягу чатырох пакаленняў, перш чым знікнуць у сёмым пакаленні.

У той час як у бактэрый няма мозгу або нервовай сістэмы, яны могуць збіраць інфармацыю з навакольнага асяроддзя і захоўваць яе для выкарыстання ў будучыні. Souvik Bhattacharyya, вядучы аўтар даследавання, тлумачыць, што бактэрыі могуць атрымаць выгаду з хуткага доступу да захаванай інфармацыі, калі яны часта сутыкаліся з пэўным асяроддзем.

Жалеза, з'яўляючыся адным з самых распаўсюджаных элементаў на Зямлі, гуляе важную ролю ў клеткавых працэсах. Даследчыкі мяркуюць, што нізкі ўзровень жалеза выклікае бактэрыяльныя ўспаміны для фарміравання хутка рухаецца міграцыйнага роя, у той час як высокі ўзровень жалеза паказвае на асяроддзе, прыдатнае для фарміравання біяплёнкі.

Такое разуменне бактэрыяльнай памяці адкрывае новыя магчымасці для прафілактыкі бактэрыяльных інфекцый і барацьбы з імі. Нацэльваючы ўзровень жалеза, які неабходны для вірулентнасці, даследчыкі могуць распрацаваць тэрапеўтычныя сродкі, каб парушыць стратэгію бактэрый і зрабіць іх больш успрымальнымі да лячэння.

У заключэнне, гэта даследаванне падкрэслівае захапляльную здольнасць бактэрый захоўваць і перадаваць успаміны будучым пакаленням. Разгадваючы механізмы, якія стаяць за паводзінамі бактэрый, навукоўцы адкрываюць патэнцыяльныя стратэгіі барацьбы з бактэрыяльнымі інфекцыямі і барацьбы з устойлівасцю да антыбіётыкаў.

часта задаюць пытанні

Што такое бактэрыяльная памяць?

Бактэрыяльная памяць - гэта захаваная інфармацыя, да якой бактэрыі могуць атрымаць доступ і выкарыстоўваць яе для актывацыі пэўных паводзін у адказ на раздражняльнікі навакольнага асяроддзя.

Як бактэрыі захоўваюць успаміны?

Бактэрыі захоўваюць успаміны, выкарыстоўваючы звычайныя хімічныя элементы, такія як жалеза, для кадзіравання і перадачы інфармацыі сваім нашчадкам на працягу наступных пакаленняў.

Якую ролю адыгрывае жалеза ў памяці бактэрый?

Узровень жалеза ў клетках бактэрый дзейнічае як ключавы фактар ​​для захоўвання і доступу да ўспамінаў. Бактэрыяльныя клеткі з больш нізкім узроўнем жалеза лепш рояцца, у той час як клеткі з больш высокім узроўнем жалеза ўтвараюць біяплёнкі. Збалансаваны ўзровень жалеза звязаны з талерантнасцю да антыбіётыкаў.

Якую карысць нам можа прынесці разуменне бактэрыяльнай памяці?

Разуменне бактэрыяльнай памяці адкрывае магчымасці для распрацоўкі мэтанакіраваных тэрапеўтычных сродкаў для парушэння бактэрыяльных стратэгій і барацьбы з інфекцыямі. Маніпулюючы ўзроўнем жалеза, даследчыкі патэнцыйна могуць зрабіць бактэрыі больш успрымальнымі да лячэння.