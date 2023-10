Х'юберт Рыўз: астрафізік і навуковы камунікатар

By

Губерт Рыўз, канадска-французскі астрафізік, які нядаўна памёр ва ўзросце 91 года, быў не толькі знакамітым навукоўцам, але і выбітным камунікатарам навукі. Нарадзіўшыся ў Манрэалі ў 1932 годзе, Рыўз у маладым узросце захапіўся астраноміяй, даследуючы свет прыроды і вывучаючы зоркі як астраном-аматар. Яго захапленне космасам прывяло яго да кар'еры ў галіне астрафізікі, у выніку атрымаўшы ступень доктара філасофіі ў Карнельскім універсітэце і стаў кансультантам касмічнай праграмы НАСА.

Рыўз быў вядомы сваёй здольнасцю тлумачыць складаныя навуковыя канцэпцыі шырокай публіцы, і ён хацеў падзяліцца сваёй любоўю да навукі і сусвету з больш шырокай аўдыторыяй. У 1981 годзе ён апублікаваў кнігу «Patience dans l'Azur» («Атамы цішыні: даследаванне касмічнай адукацыі»), якая стала бэстсэлерам у Францыі і была перакладзена на 25 моў. Кніга атрымала высокую ацэнку за здольнасць ператварыць астрафізіку ў эпічную сагу, і яна ўмацавала рэпутацыю Рыўза як дасведчанага камунікатара навукі.

За сваю кар'еру Рыўз напісаў больш за 40 кніг, у тым ліку некалькі для дзяцей. Ён стаў знаёмым тварам на французскім тэлебачанні, з'яўляючыся ў папулярных літаратурных ток-шоу і захапляючы публіку сваімі дзікімі белымі валасамі, бліскучымі вачыма і яркім квебекскім акцэнтам. Яго харызматычныя і прывабныя паводзіны зрабілі яго запатрабаваным прамоўцам у франкамоўным свеце, дзе ён стаў вядомы як французскі эквівалент Карла Сагана.

Рыўз быў не толькі камунікатарам навукі, але і вядучым эколагам. Ён горача выступаў за абарону прыроды і папярэджваў аб небяспецы самазнішчэння, з якой сутыкаецца чалавецтва. Ён лічыў, што людзі не з'яўляюцца абраным выглядам і што мы павінны браць на сябе адказнасць за свае дзеянні, каб забяспечыць сваё выжыванне.

Уклад Х'юберта Рыўза ў сферу астрафізікі і навуковай камунікацыі пакінуў працяглы ўплыў. Яго здольнасць пераадолець разрыў паміж навуковымі ведамі і шырокай грамадскасцю натхніла незлічоную колькасць людзей разважаць над таямніцамі Сусвету, берагчы і абараняць свет прыроды.

