Астраномы выявілі нечаканыя аб'екты за поясам Койпера

By

У шоў SYFY The Ark падарожжы ў космас здаюцца няўяўна шырокімі і хвалюючымі ў параўнанні з нашым уласным даследаваннем космасу ў рэальным свеце. Аднак нядаўні аналіз архіўных дадзеных паказвае, што наша Сонечная сістэма можа быць нават шырэй, чым лічылася раней. Экіпаж The Ark One падчас свайго падарожжа да Проксімы Цэнтаўра, бліжэйшай да нас зоркі, меў бы магчымасць зблізку ўбачыць самыя далёкія межы нашага нябеснага наваколля, калі б яны не знаходзіліся ў той час у стазісе.

Астраномы, якія вывучаюць ускраіны Сонечнай сістэмы, спадзяюцца на тэлескопы на Зямлі і ў космасе для назірання за далёкімі аб'ектамі. Як правіла, наша Сонечная сістэма распасціраецца прыкладна на 50 астранамічных адзінак (А. А.), што з'яўляецца сярэдняй адлегласцю паміж Зямлёй і Сонцам. Акрамя таго, ёсць у асноўным пустая прастора, і некалькі касмічных караблёў, такіх як "Вояджэр" і "Новыя гарызонты", адважваюцца далей.

Аднак нядаўні аналіз з выкарыстаннем штучнага інтэлекту для вывучэння архіўных даных з тэлескопа Subaru на гавайскім вулкане Мауна-Кеа выявіў дзясятак аб'ектаў, якія круцяцца за межамі 60 астранамічных адзінак. Гэта амаль мільярд міль за меркаваны канец пояса Койпера. Высновы, прадстаўленыя на планетарнай навуковай канферэнцыі, яшчэ не прайшлі рэцэнзію, але калі яны пацвердзяцца, яны паказваюць, што пояс Койпера можа распасцірацца шырэй, чым меркавалася раней.

Цікава, што паміж 50 і 60 астранамічнымі адзінкамі не было выяўлена ніякіх аб'ектаў, што сведчыць пра магчымы разрыў паміж двума рознымі паясамі. Аднак малы памер выбаркі выяўленых аб'ектаў абцяжарвае рабіць канкрэтныя высновы.

Назіранні касмічнага зонда New Horizons таксама пацвярджаюць гэтыя высновы. Першапачаткова навукоўцы чакалі, што ўзровень касмічнага пылу значна знізіцца, калі зонд пакіне пояс Койпера. Аднак гэта было не так, што сведчыць аб наяўнасці вялікіх аб'ектаў, якія сутыкаюцца адзін з адным і ствараюць больш высокі ўзровень пылу.

Зараз зонд New Horizons знаходзіцца на адлегласці прыкладна 57 астранамічных адзінак і, як чакаецца, дасягне 60 астранамічных адзінак у кастрычніку 2024 года. Навукоўцы спадзяюцца, што калі ён дасягне гэтай адлегласці, ён зможа даследаваць адзін з гэтых загадкавых касмічных камянёў і даведацца больш пра тое, што знаходзіцца за яго межамі.

Крыніца: не пададзена