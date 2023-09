Распрацаваны новы метад адрознення старажытнага жыцця ад абіятычнага паходжання з дапамогай штучнага інтэлекту

By

Каманда навукоўцаў з Лабараторыі Зямлі і планет Інстытута навукі Карнегі ў Вашынгтоне, акруга Калумбія, распрацавала новы метад, заснаваны на штучным інтэлекце (AI), які можа дакладна адрозніваць сучасныя і старажытныя біялагічныя ўзоры і ўзоры абіятычнага паходжання. Каманда пад кіраўніцтвам Джыма Кліўза падзялілася сваімі высновамі ў часопісе «Proceedings of the National Academy of Sciences» (PNAS).

Кліўз падкрэсліў значнасць іх даследаванняў, заявіўшы, што пошук пазаземнага жыцця працягвае заставацца адным з самых захапляльных заняткаў сучаснай навукі. Ён вылучыў тры асноўныя высновы з іх даследавання. Па-першае, іх высновы паказваюць, што існуюць фундаментальныя адрозненні на ўзроўні біяхіміі паміж жывымі арганізмамі і абіятычнай арганічнай хіміяй.

Па-другое, яны мяркуюць, што іх новы метад можа быць ужыты для ацэнкі таго, ці былі ўзоры з Марса і старажытнай Зямлі калісьці жывымі. Гэта разуменне адкрывае новыя магчымасці для нашага разумення гісторыі жыцця на іншых планетах і нашай уласнай.

Акрамя таго, Кліўз адзначыў, што іх метад, заснаваны на штучным інтэлекце, можа адрозніваць альтэрнатыўныя біясферы ад зямных. Гэты прарыў можа мець значныя наступствы для будучых астрабіялагічных місій, паколькі ён дазволіць навукоўцам адрозніваць пазаземныя формы жыцця ад тых, якія сустракаюцца на нашай планеце.

У той час як даследчая група дасягнула ўражлівага паказчыка дакладнасці ў 90%, далейшае ўдасканаленне і ўдасканаленне алгарытму штучнага інтэлекту можа яшчэ больш павялічыць гэтую дакладнасць. Распрацоўка гэтага новага метаду дае каштоўныя інструменты і інфармацыю для вобласці астрабіялогіі і пошуку жыцця за межамі Зямлі.

Крыніцы: Працы Нацыянальнай акадэміі навук (PNAS), Лабараторыя Зямлі і планет Навуковага інстытута Карнегі, Вашынгтон, акруга Калумбія