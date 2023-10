Астраномы зрабілі ашаламляльнае фота Чырвонай туманнасці

By

Астраномы з Еўрапейскай паўднёвай абсерваторыі (ESO) нядаўна прадставілі захапляльную новую фатаграфію ружова-чырвонай туманнасці, вядомай як IC1284. Гэтая эмісійная туманнасць, размешчаная ў цэнтры выявы, мае яркі чырвоны адценне з-за спалучэння актыўнага зоркаўтварэння і сінтэзу вадароду ў рэгіёне. Яго яркасць з'яўляецца вынікам іянізаванага газу, які выпраменьвае ўласнае святло.

Тэлескоп VLT Survey Еўрапейскай паўднёвай абсерваторыі зрабіў гэты ашаламляльны здымак у рамках пастаяннай спробы зразумець жыццёвы цыкл зорак. Вывучаючы туманнасці, такія як IC1284, навукоўцы спадзяюцца атрымаць каштоўную інфармацыю аб тым, як зоркі нараджаюцца, жывуць і ў канчатковым выніку паміраюць.

Туманнасці - гэта велізарныя навалы пылу і газу, якія служаць будаўнічым матэрыялам для новых зорак. Яны гуляюць вырашальную ролю ў нараджэнні і эвалюцыі галактык. На здымку IC1284 таксама можна заўважыць дзве блакітныя адлюстравальныя туманнасці, NGC6589 і NGC6590, размешчаныя ў правым ніжнім куце. У адрозненне ад эмісійных туманнасцей, адбівальныя туманнасці складаюцца з міжзоркавых пылавых аблокаў, якія адлюстроўваюць святло, выпраменьванае бліжэйшымі зоркамі, што прыводзіць да выразнага сіняга адцення.

Гэта фота было зроблена з дапамогай шырокаабзорнай камеры OmegaCAM Еўрапейскай паўднёвай абсерваторыі, усталяванай на аглядным тэлескопе VLT Survey Telescope, размешчаным у абсерваторыі Паранал у Чылі. Выява з'яўляецца часткай VST Photometric H alpha Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge (VPHAS+), шырокага даследавання, мэта якога - вывучэнне туманнасцей і зорак з дапамогай бачнага святла.

Публічнае апытанне ESO дае астраномам каштоўныя даныя, каб лепш зразумець жыццёвыя цыклы зорак і фарміраванне туманнасцей. Назіраючы за гэтымі нябеснымі аб'ектамі ў бачным святле, навукоўцы могуць раскрыць новае разуменне працэсаў, якія фарміруюць наш Сусвет.

Крыніцы:

– Еўрапейская паўднёвая абсерваторыя (ESO)

– Космас