Маючае адбыцца сонечнае зацьменне: «вогненнае кольца», бачнае мільёнам жыхароў Паўночнай Амерыкі

By

У суботу, 14 кастрычніка, у 16:15 па сусветным часе адбудзецца рэдкая нябесная падзея, вядомая як кальцавое сонечнае зацьменне. Гэта зацьменне, якое часта называюць "вогненным кольцам", адбываецца, калі Месяц часткова закрывае цэнтр Сонца, пакідаючы вакол Месяца бачнае святло ў форме кольца. Зацьменне будзе доўжыцца прыкладна 4 хвіліны 30 секунд.

Па дадзеных NASA, больш за 70 мільёнаў амерыканцаў атрымаюць магчымасць стаць сведкамі гэтай уражлівай падзеі. Зацьменне будзе відаць на шляху шырынёй 125 міль, які цягнецца праз дзевяць штатаў ЗША, уключаючы Арэгон, Каліфорнію, Неваду, Юту і Тэхас. На гэтым шляху пражывае больш за 6.6 мільёна амерыканцаў.

Для тых, хто знаходзіцца па-за межамі шляху, па ўсёй Паўночнай, Цэнтральнай і Паўднёвай Амерыцы будзе бачна частковае сонечнае зацьменне. Неабходна насіць акуляры для сонечнага зацьмення ўвесь час, назіраючы за зацьменнем, незалежна ад таго, "вогненнае кольца" ці частковае зацьменне.

Пасля праходжання праз ЗША зацьменне будзе відаць з некалькіх краін Цэнтральнай і Паўднёвай Амерыкі, такіх як Мексіка, Беліз, Гандурас, Нікарагуа, Панама, Калумбія і Бразілія.

Каб атрымаць найлепшыя ўражанні ад прагляду, пажадана знайсці месца на шляху зацьмення, дзе не будзе шмат людзей. Папулярныя нацыянальныя паркі ўздоўж шляху, такія як Нацыянальны парк Кратэр-Лэйк у Арэгоне і Нацыянальны парк Брайс-Каньён у штаце Юта, верагодна, прыцягнуць вялікую колькасць наведвальнікаў. Рэкамендуецца планаваць загадзя і прыбываць на месца прагляду раней.

Месцы Honeypot, у тым ліку парк племя наваха Monument Valley, парк племя наваха Four Corners і часткі нацыянальнага помніка Каньён дэ Чэлі, будуць зачыненыя падчас зацьмення з-за яго значэння для культуры наваха.

У той час як «вогненнае кальцо» будзе адкрываць захапляльнае відовішча, тыя, хто знаходзіцца па-за межамі шляху, усё яшчэ могуць назіраць частковае сонечнае зацьменне. Колькасць сонца, закрытага месяцам, будзе адрознівацца ў залежнасці ад месцазнаходжання. Гарады далей ад шляху, такія як Нью-Ёрк, будуць адчуваць зацьменне каля 22%, у той час як такія гарады, як Осцін, штат Тэхас, усяго ў 70 мілях ад шляху, будуць назіраць вялікае зацьменне 88%.

Не забудзьце быць у курсе апошняй інфармацыі аб сонечным зацьменні, у тым ліку аб варыянтах паездак і пражывання, з такіх надзейных крыніц, як WhenIsTheNextEclipse.com і The Complete Guide To The Great North American Eclipse ад 8 красавіка 2024 г.

Крыніцы:

– НАСА

– WhenIsTheNextEclipse.com