Дзіўныя адкрыцці, зробленыя тэлескопам Джэймса Уэба NASA, даюць новае ўяўленне пра Галактычны цэнтр

Касмічны тэлескоп Джэймса Уэба НАСА зноў уразіў астраномаў сваімі выключнымі магчымасцямі, на гэты раз забяспечваючы захапляльны від на загадкавую вобласць зоркаўтварэння Стральца C (Sgr C) у самым цэнтры нашай галактыкі. Размешчаны прыблізна ў 300 светлавых гадах ад звышмасіўнай чорнай дзіркі Стральца А ў цэнтры Млечнага Шляху, Sgr C уяўляе сабой відовішча з 500,000 XNUMX зорак, з асаблівым акцэнтам на калекцыі пратазорак, якія прыцягваюць увагу.

На гэтым наватарскім малюнку беспрэцэдэнтная раздзяляльнасць і адчувальнасць Уэба адкрываюць незлічоныя асаблівасці, якія ніколі раней не назіраліся ў гэтым рэгіёне. «Уэб раскрывае неверагодную колькасць дэталяў, што дазваляе нам вывучаць зоркаўтварэнне ў такім асяроддзі такім чынам, што было немагчыма раней», — сказаў Сэмюэл Кроў, галоўны даследчык і студэнт Універсітэта Вірджыніі. Гэта выдатнае разуменне вынікае з адсутнасці папярэдніх інфрачырвоных даных і велізарных магчымасцей тэлескопа Webb.

Адно з ключавых адкрыццяў - прысутнасць масіўнай пратазоркі, якая больш чым у 30 разоў перавышае масу нашага Сонца, якая знаходзіцца ў гэтым маладым зорным кластары. Нягледзячы на ​​тое, што воблака, якое атачае гэтыя пратазоркі, здаецца цёмным і маланаселеным, насамрэч яно з'яўляецца адной з самых густанаселеных абласцей галактыкі. Шчыльнасць воблака перашкаджае святлу зорак, якія знаходзяцца за ім, ствараючы ілюзію пустэчы.

Камера блізкага інфрачырвонага дыяпазону Уэба (NIRCam) зафіксавала шырокія выкіды іанізаванага вадароду, якія атачаюць ніжнюю частку цёмнага воблака ў яркіх блакітных адценнях. Велізарны ахоп гэтага вадароднага рэгіёну кідае выклік існуючым тэорыям, паколькі ён выходзіць далёка за межы таго, што назіралася раней. Цяпер астраномы сутыкнуліся з інтрыгуючай задачай зразумець паходжанне і ўплыў гэтай пашыранай вобласці вадароду.

Яшчэ адна захапляльная загадка заключаецца ў раскіданых і хаатычных іголкападобных структурах у іянізаваным вадародзе, якія патрабуюць далейшага даследавання. Рубен Федрыяні, адзін з даследчыкаў праекта з Інстытута астрафісікі Андалусіі ў Іспаніі, апісвае галактычны цэнтр як "люднае, шумнае месца", у якім высокія газавыя аблокі ўтвараюць зоркі, якія ўзаемадзейнічаюць з навакольным газам праз свае вытокі, бруі , і радыяцыя.

Пакуль навукоўцы працягваюць разгадваць таямніцы, схаваныя ў нябесным прасторы, адкрыцці тэлескопа Джэймса Уэба ў самым цэнтры нашай галактыкі прапануюць беспрэцэдэнтныя магчымасці паглыбіцца ў касмічныя таямніцы. Размешчаны ўсяго ў 25,000 XNUMX светлавых гадах ад Зямлі, галактычны цэнтр дае астраномам магчымасць зблізку ўбачыць асобныя зоркі, праліваючы святло на складаны працэс утварэння зорак і яго залежнасць ад унікальнага касмічнага асяроддзя. З кожным адкрыццём тэлескоп Webb адкрывае шлях да больш глыбокага разумення нашага Сусвету.