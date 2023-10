Галоўны тэхнолаг Цэнтра Эймса

By

Біялагічна натхнёны радыяцыйна-адбівальны аблятар (BIRRA) для забеспячэння спуску і пасадкі на газавыя планеты-гіганты або радыяцыйна інтэнсіўныя асяроддзя

Праект BIRRA пад кіраўніцтвам Сільвіі Джонсан накіраваны на распрацоўку цеплавога экрана, здольнага адлюстроўваць радыяцыю падчас вяртання ў тэрыторыю. Традыцыйныя сістэмы цеплавой абароны для місій вяртання цяжкія, таму гэты праект даследуе выкарыстанне ўпарадкаваных структур, якія сустракаюцца ў прыродзе, для стварэння матэрыялаў, здольных адлюстроўваць радыяцыю.

Зборны касмічны тэлескоп (CST) для нанаспадарожнікавых здымкаў і назіранняў

Праект Collapsible Space Telescope пад кіраўніцтвам Элвуда Агасіда накіраваны на распрацоўку кампактнай сістэмы візуалізацыі з выкарыстаннем нанаспадарожнікаў. Нанаспадарожнікі, якія адпавядаюць стандарту CubeSat, можна хутка пабудаваць і разгарнуць у якасці другаснай карыснай нагрузкі на розных ракетах-носьбітах. Дзякуючы інтэграцыі разгортваемага тэлескопа ў нанаспадарожнік, гэты праект накіраваны на дэманстрацыю эканамічнай эфектыўнасці і ўніверсальнасці нанаспадарожнікаў для місій па візуалізацыі і назіранні.

Вылічальнае мадэляванне аблятыўных матэрыялаў: прымяненне да фенольнага піролізу

Джон Лоўсан узначальвае праект Computational Modeling of Ablative Materials, які накіраваны на распрацоўку надзейных вылічальных метадаў для мадэлявання піролізу фенольных палімераў. Абляцыйныя матэрыялы патрабуюцца для патрабавальных місій вяртання, а сучасныя матэрыялы абмяжоўваюць некаторыя місіі NASA. Паляпшэнне разумення і мадэлявання піролізу дапаможа ў распрацоўцы новых аблятыўных матэрыялаў і палепшыць канструкцыі сістэм цеплааховы.

Тэхналогія інкапсуляцыі для дастаўкі медыцынскіх тэрапеўтычных сродкаў

У галіне касмічнай медыцыны праект Encapsulation Technology пад кіраўніцтвам Дэвіда Дж. Лофтуса накіраваны на распрацоўку метаду інкапсуляцыі клетак, якія могуць дастаўляць тэрапеўтычныя агенты. Гэтая тэхналогія была б карыснай для доўгатэрміновых касмічных падарожжаў, паколькі яна можа прадухіліць адрыньванне клетак імуннай сістэмай і дазволіць кантраляванае вызваленне тэрапеўтычных бялкоў. У праекце выкарыстоўваюцца порыстыя вугляродныя сеткаватыя капсулы ў якасці імуннага шчыта і сродкі дастаўкі тэрапеўтычных агентаў.

