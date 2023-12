Новае адкрыццё: кітайскі тэлескоп FAST раскрывае шырокі каталог крыніц HI

By

Кітайскія даследчыкі зрабілі наватарскае адкрыццё з дапамогай кітайскага сферычнага радыётэлескопа з пяцісотметровай апертурай (FAST). Яны стварылі найбуйнейшы ў гісторыі высакаякасны каталог крыніц нейтральнага вадароду (HI) за межамі нашай Галактыкі. Гэта дасягненне значна перасягнула сучасны ўзровень ведаў як па колькасці, так і па якасці.

Вядомы як FAST All Sky HI Survey (FASHI), на выкананне гэтага праекта спатрэбілася ўсяго тры гады, са жніўня 2020 г. па чэрвень 2023 г. Апытанне ахапіла каля 7,600 квадратных градусаў неба, выявіўшы 41,741 XNUMX крыніцу HI. Гэты велізарны памер выбаркі ўяўляе сабой значны скачок наперад у разуменні складу і структуры галактык.

Вадарод, самы распаўсюджаны элемент у Сусвеце, адыгрывае вырашальную ролю ў фарміраванні і эвалюцыі галактык. У дыскавых галактыках HI служыць жыццёва важным кампанентам міжзоркавага асяроддзя. Каталагізуючы вялікую колькасць крыніц HI, навукоўцы атрымліваюць каштоўную інфармацыю аб дынаміцы і ўласцівасцях галактык.

FAST з яго выдатнай адчувальнасцю і разрознасцю апынуўся магутным інструментам для гэтага апытання. У параўнанні з папярэднімі апытаннямі HI, FAST прапануе больш высокае спектральнае і прасторавае раздзяленне, больш шырокі ахоп і больш надзейную якасць даных. Яго магчымасці дазваляюць выяўляць слабыя і слабыя сігналы HI, якія раней былі недаступныя даследчыкам.

Даследчая група, якая стаіць за гэтым наватарскім праектам, шчодра падзялілася дадзенымі назіранняў, атрыманымі FAST, з даследчыкамі па ўсім свеце. Гэтыя даныя ўтрымліваюць велізарны патэнцыял для вырашэння шырокага спектра астрафізічных пытанняў, уключаючы прыроду цёмнай матэрыі, існаванне слабых невядомых галактык, а таксама структуру і эвалюцыю космасу.

Вынікі гэтага манументальнага даследавання былі апублікаваны ў прэстыжным часопісе SCIENCE CHINA Physics, Mechanics and Astronomy. Сярод удзельнікаў даследавання - даследчыкі з Універсітэта Гуйчжоу, Нацыянальнай астранамічнай абсерваторыі пры Акадэміі навук Кітая і Пекінскага ўніверсітэта.

З моманту свайго афіцыйнага запуску 11 студзеня 2020 г. FAST зарэкамендаваў сябе як самы вялікі радыётэлескоп з адной антэнай у свеце. З прыёмнай, роўнай 30 стандартным футбольным палям, яго магчымасці працягваюць здзіўляць навуковую супольнасць. Размешчаны ў натуральна глыбокай і круглай карставай западзіне паўднёва-заходняй кітайскай правінцыі Гуйчжоу, FAST з'яўляецца маяком прыхільнасці Кітая рассоўваць межы астранамічных даследаванняў.