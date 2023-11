Zelda Fanatı Krallığın göz yaşlarından istifadə edərək möhtəşəm Godzilla filmi yaradır

İstedadlı pərəstişkarı və kino həvəskarı The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom filmində yaradıcılığın sərhədlərini aşdı. Twitter istifadəçisi @sumoguri2323, tamamilə oyun daxilində, ikonik Godzilladan başqa heç kimin yer almadığı çənəni endirən qısametrajlı film yaratdı. Bu təsirli video pərəstişkarın bədii bacarıqlarını nümayiş etdirir və Krallığın gözyaşları sənətkarlıq mexanikasının təklif etdiyi sonsuz potensialı vurğulayır.

Kifayət qədər marağa səbəb olan videoda Zonai materialları və cihazları ilə Godzilla-nın sensasiyalı istirahəti təqdim olunur. Zonai Zilla adlandırılan kaiju, pərəstişkarın Ultrahand qabiliyyətindən istifadə etməsi sayəsində ustalıqla həyata keçirilir. Diqqətlə seçilmiş musiqi və səs effektləri ilə Zonai Zilla Lurelin kəndindən keçərək onun ardınca dağıntılar buraxır. Tanklar vəhşi məxluqla mübarizə aparmağa çalışırlar, lakin uğursuz kəndə atəş yağdığından onların səyləri boşa çıxır. Bu qısametrajlı filmdə nümayiş etdirilən yaradıcılıq, kinematoqrafiya və montaj həqiqətən də diqqətəlayiqdir.

Klassik Toho Godzilla filmlərinə verilən bu ehtiram kaiju həvəskarları üçün maraqlı vaxta təsadüf edir. Apple TV+-ın MonterVerse seriyası Monarch: Legacy of Monsters və Godzilla Minus One-ın qarşıdan gələn beynəlxalq premyerası ilə, pərəstişkarları gələn il Godzilla x Kong: The New Empire-in buraxılışını səbirsizliklə gözləyirlər. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom isə qarşıdan gələn Oyun Mükafatlarında İlin Oyunu və Ən Yaxşı Fəaliyyət/Macəra Oyunu nominasiyaları alaraq layiqli tanınma qazandı.

@sumoguri2323-ün qeyri-adi yaradıcılığı oyun ictimaiyyətindəki ehtiras və istedadın sübutu kimi xidmət edir. O, Krallığın sənətkarlıq mexanikasının göz yaşları daxilində sərhədsiz imkanları nümayiş etdirir və oyunun hekayə və yaradıcılıq potensialına yeni bir perspektiv təqdim edir. Həm pərəstişkarları, həm də yeni gələnlər Zelda kainatında bu unikal Godzilla filminin yaradılmasına sərf olunan inanılmaz fədakarlığı və bacarığı yüksək qiymətləndirə bilərlər.

Mənbə: IGN

FAQ

Krallığın göz yaşları nədir?

Krallığın gözyaşları, oyunçulara yaradıcılıqlarını üzə çıxarmağa imkan verən vəhşicəsinə fərdiləşdirilə bilən sənətkarlıq mexanikasını özündə əks etdirən The Legend of Zelda franşizasında bir oyundur.

Krallığın göz yaşları içində Godzilla filmini kim yaradıb?

Film Twitter-də @sumoguri2323 kimi tanınan istedadlı fanat və kino həvəskarı tərəfindən yaradılmışdır.

Filmdə Godzilla necə canlandırıldı?

Zonai Zilla adlandırılan Godzilla Zonai materialları və cihazları, həmçinin Krallığın Gözyaşları daxilindəki Ultrahand qabiliyyətindən istifadə etməklə yenidən yaradılmışdır.

Yaxın gələcəkdə Godzilla ilə əlaqəli başqa hansı məzmun yayımlanır?

Fanatlar MonterVerse seriyası Monarch: Legacy of Monsters, Godzilla Minus One və Godzilla x Kong: The New Empire filmlərinin beynəlxalq premyerasını səbirsizliklə gözləyə bilərlər.

Tears of the Kingdom oyun sənayesində tanınıbmı?

Bəli, Krallığın göz yaşları qarşıdan gələn Oyun Mükafatlarında İlin Oyunu və Ən Yaxşı Fəaliyyət/Macəra Oyunu da daxil olmaqla bir neçə mükafata namizəd olub.