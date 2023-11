MachineGames İkinci Studiya ilə Genişlənir və Xbox Eksklüziv İndiana Jones Oyununu təsdiqləyir

2009-cu ildə əsası qoyulmuş və ZeniMax Media tərəfindən alınmış məşhur oyun inkişaf etdirmə studiyası MachineGames genişləndirmə səylərində əhəmiyyətli addımlar atır. Baş ofisi İsveçin Uppsala şəhərində yerləşən studiya Wolfenstein franşizasında və son Quake remasterlərində müstəsna işi ilə tanınır. Bununla belə, MachineGames indi gözlərini yeni üfüqlərə yönəldib.

Nordic outlet Gamereactor-a verdiyi son açıqlamada, icraçı prodüser Jerk Gustafsson, MachineGames-in İsveçin Sundsvall şəhərində peyk ofisi açdığını təsdiqlədi. Genişlənmə studiyaya şimal bölgəsində Uppsaladakı əsas ofisə köçmək imkanı olmayan istedadlı tərtibatçılar hovuzundan istifadə etməyə imkan verəcək. Gustafsson studiyanın böyüməsini və gələcək layihələrini dəstəkləmək üçün yeni istedadların işə götürülməsinin vacibliyini vurğuladı.

Sundsvall ofisi üçün dəqiq işçilərin sayı açıqlanmasa da, onun 2025-ci ilə qədər tam heyətlə təmin olunacağı gözlənilir. MachineGames hazırda çox gözlənilən Indiana Jones oyunu üzərində işlədiyi üçün bu genişlənmə əlverişli vaxta təsadüf edir. Studiyanın cəlbedici hekayələr və immersiv oyun yaratmaq sahəsində təcrübəsinin bu qarşıdan gələn başlıqda parlayacağı gözlənilir.

Bundan əlavə, MachineGames-in Microsoft tərəfindən ZeniMax Media-nın bir hissəsi kimi bu yaxınlarda alınması studiyanı Xbox eksklüziv tərtibatçısı kimi yerləşdirir. Microsoft ilə əməkdaşlıq, şübhəsiz ki, MachineGames-i həqiqətən əlamətdar oyun təcrübəsi təqdim etmək üçün lazımi resurslarla təmin edəcəkdir.

Studiya genişləndikcə onun işçi qüvvəsinin təşkili ilə bağlı suallar yaranır. MachineGames əlavə istedadı tək bir layihəyə təyin edəcək və ya eyni vaxtda birdən çox oyunu izləyəcək? Potensial Wolfenstein 3-ün buraxılması həyəcanı yaratmaq ümidi ilə pərəstişkarları arasında fərziyyələr geniş yayılmışdır.

MachineGames-in genişlənməsi və portfelini diversifikasiya etmək öhdəliyi studiyanın sərhədləri aşmağa və ən müasir oyun təcrübəsini təqdim etməyə sadiqliyini nümayiş etdirir. İkinci bir studiyanın yaradılması və qarşıdan gələn Indiana Jones oyunu ilə, gələcək MachineGames və bütün dünyada oyun həvəskarları üçün perspektivli görünür.

FAQ

1. MachineGames hansı oyunları inkişaf etdirdi?

MachineGames, Wolfenstein: The New Order, The New Colossus və Youngblood kimi başlıqlar da daxil olmaqla, Wolfenstein franşizasındakı işi ilə məşhurdur. Studiya Quake remasterlərinə də öz töhfəsini verdi.

2. MachineGames ikinci studiya ilə harada genişlənir?

MachineGames, Uppsaladakı qərargahından əlavə İsveçin Sundsvall şəhərində peyk ofisi açır. İkinci studiyanın 2025-ci ilə qədər tam kadrlarla təmin olunacağı gözlənilir.

3. MachineGames-in növbəti layihəsi nədir?

MachineGames hazırda Xbox eksklüziv olaraq təsdiqlənmiş İndiana Jones oyunu üzərində işləyir. Bu çox gözlənilən başlıq ətrafında həyəcan yaranır.

