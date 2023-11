Karazhan Crypts: Kəsilmiş Məzmunun Qayıdışı - Sirli Tese

By

Əgər siz uzun müddət World of Warcraft oyunçusu olmusunuzsa, çox güman ki, illər ərzində ortaya çıxan məlumatların yığılması və kəsilmiş məzmunun nağılları ilə tanışsınız. Bu gizli daşlar tez-tez gözlənilməz yollarla oyuna qayıdır, daim inkişaf edən dünyaya dərinlik və intriqa əlavə edir. Belə nümunələrdən biri Əjdaha Adalarıdır, əvvəlcə oyunun ilk mərhələlərində ləğv edilmiş, lakin bu yaxınlarda Dragonflight genişlənməsinin ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş zonadır.

İndi belə görünür ki, Blizzard Entertainment başqa bir bədnam kəsilmiş məzmunun rəsmi daxil edilməsinə işarə edə bilər: Karazhan Crypts. Bu kriptlər WoW-un orijinal versiyasında məşhur bir sirr idi, Karazhan'ın qülləli quruluşunun arxasında gizlənmişdi. Təşəbbüskar oyunçular gizli girişi aça bilər və Unudulmuş Quyu və Cinayətkarlar çuxuru kimi qorxulu adlarla tamamlanan bu qorxulu yeraltı ərazini araşdıra bilər.

Ola bilsin ki, kriptlərin ən dəhşətli xüsusiyyəti saysız-hesabsız cəsədlərin zəncirlərdən asıldığı, alt-üst asılmış böyük su ilə dolu mağara olan Təpədən Aşağı Günahkarlar idi. Müxtəlif məqalələr və videolar bu dəhşətli tamaşanın məqsədini işıqlandırmağa çalışsa da, tərtibatçılar heç vaxt ərazini rəsmi olaraq açmadılar və ya tam izahat vermədilər.

Bununla belə, World of Warcraft: Classic-də qarşıdan gələn dəyişikliklərə dərindən nəzər salarkən, Blizzard Karazhan Crypts-in geri qaytarılmasını çaşdırdı. Kəşf Mövsümünə yönəlmiş təqdimatda, yekun slayd üç potensial gələcək basqın və ya zindanı nümayiş etdirdi: Qnomeraqan, Qırmızı Monastır və yarımçıq Qarazhan Kriptindəki əraziyə istinad olan “Yoxsulların Gəzintisi” etiketli ekran görüntüsü.

Blizzard-ın kriptlər üçün planlarının dəqiq təfərrüatları təsdiqlənməsə də, fərziyyələr onların Kəşf Mövsümünün bir hissəsi olaraq zindana və ya basqına çevriləcəyini göstərir. Oyunçular, nəhayət, yeni və maraqlı məzmunla zəngin olan bu bir vaxtlar əlçatmaz məkanın tam reallaşdırılmış versiyasını araşdırmaq imkanı əldə edə bilərlər. Karazhan Crypts-in müstəqil bir nümunə kimi dayanacağı və ya daha böyük, yenilənmiş Karazhan'a inteqrasiya ediləcəyi hələ də görünməkdədir.

Daim inkişaf edən Azeroth səltənətində Karazhan Crypts kimi kəsilmiş məzmunun dirilməsinin şahidi olmaq valehedicidir. Virtual həyatın bu ikinci icarəsi, oyunçulara tərk edilmiş sirrin dərinliklərinə varmaq və onun sirlərini açmaq şansı təqdim edərək, uzun müddətdir davam edən sirrdə yeni intriqaları nəfəs alır.

FAQ

World of Warcraft-da Karazhan Crypts nə idi?

Karazhan Crypts World of Warcraft-ın orijinal versiyasında gizli bir sahə idi. Qarazhan qülləsinin arxasındakı gizli girişdən əldə edilən bu qorxunc yeraltı labirint Unudulmuş Quyu və Başaşağı Günahkarlar kimi sərin yerləri nümayiş etdirirdi.

Karazhan Crypts World of Warcraft oyununda yenidən təqdim olunacaqmı?

Blizzard Entertainment, World of Warcraft: Classic-də qarşıdan gələn dəyişikliklərlə bağlı müzakirə zamanı Karazhan Crypts-in geri qaytarılmasına sataşdı. Yenidən introduksiyanın dəqiq təbiəti təsdiqlənməsə də, kriptlərin Kəşf Mövsümü çərçivəsində yenidən işlənib zindana və ya basqına çevriləcəyi güman edilir.

World of Warcraft-a başqa hansı genişləndirmələr və yeniləmələr gəlir?

Blizzard Entertainment bu yaxınlarda BlizzCon 2023-də birlikdə The Worldsoul Saga adlanan üç yaxınlaşan genişlənməni elan etdi. İlk genişlənmə olan The War Within-in gələn il buraxılacağı gözlənilir. Bundan əlavə, World of Warcraft: Classic, Kəşf Mövsümü ilə yanaşı, mövcud siniflərə, basqınlara və bosslara təzə dönmələr gətirəcək Cataclysm genişlənməsini təqdim edəcək. [Mənbə: ign.com]