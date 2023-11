By

Walmart və Walmart arasındakı fərq nədir?

Hadisələrin təəccüblü dönüşü zamanı bazarda eyni adlı iki pərakəndə nəhəng ortaya çıxdı və istehlakçılar arasında çaşqınlıq yarandı. Amerikanın məşhur çoxmillətli pərakəndə korporasiyası Walmart indi eyni adlı başqa bir qurumla diqqət mərkəzindədir. Bəs bu iki Walmart qurumu arasındakı fərq nədir? Gəlin təfərrüatlara girək.

Walmart Korporasiyası:

İlk və daha çox tanış olan Walmart 1962-ci ildə Sem Uolton tərəfindən əsası qoyulmuş məşhur pərakəndə korporasiyadır. Baş ofisi Arkanzas ştatının Bentonville şəhərində yerləşən Walmart Korporasiyası bütün dünyada geniş hipermarketlər, endirimli mağazalar və ərzaq mağazaları şəbəkəsini idarə edir. Geniş çeşidli məhsullar, rəqabətqabiliyyətli qiymətlər və həm onlayn, həm də oflayn mövcudluğu ilə tanınır.

Walmart Inc.:

İkinci Walmart bazarda nisbətən yeni oyunçudur. Walmart Inc. yenilikçi e-ticarət platforması təklif edən Kanada texnologiya şirkətidir. Veb saytı və mobil tətbiqi vasitəsilə qüsursuz onlayn alış-veriş təcrübəsi təmin etməklə pərakəndə satış sənayesində inqilab etməyi hədəfləyir. Amerika pərakəndə nəhəngi ilə eyni adı paylaşsa da, Walmart Inc. Walmart Corporation-a heç bir aidiyyatı olmayan müstəqil bir qurumdur.

FAQ:

S: Walmart Corporation və Walmart Inc. əlaqəlidirmi?

Cavab: Xeyr, Walmart Corporation və Walmart Inc. heç bir əlaqəsi və ya mənsubiyyəti olmayan ayrı-ayrı qurumlardır.

S: Həm Walmart Corporation, həm də Walmart Inc.-də alış-veriş edə bilərəmmi?

Cavab: Bəli, hər iki müəssisədə alış-veriş edə bilərsiniz. Walmart Corporation fiziki mağazalar fəaliyyət göstərir, Walmart Inc isə onlayn alış-veriş platforması təklif edir.

S: Hər iki Walmart müəssisəsində məhsullar və qiymətlər eynidirmi?

Cavab: Məhsul təklifləri və qiymətləri Walmart Corporation və Walmart Inc arasında dəyişə bilər. Dəqiq məlumat üçün hər bir təşkilatın veb-saytını yoxlamaq və ya onların müvafiq mağazalarını ziyarət etmək məsləhətdir.

S: Walmart Inc fəaliyyətini genişləndirməyi planlaşdırırmı?

Cavab: Böyüyən texnoloji şirkət kimi Walmart Inc. öz əməliyyatlarını genişləndirməyi və gələcəkdə daha çox müştəriyə çatmağı planlaşdırır.

Nəticə olaraq, hər iki qurum "Walmart" adını paylaşsa da, onlar fərqli və bir-birindən ayrıdırlar. Walmart Corporation köklü pərakəndə nəhəngdir, Walmart Inc isə onlayn platforması vasitəsilə pərakəndə satış sənayesində inqilab etməyi hədəfləyən Kanada texnologiya şirkətidir. Beləliklə, növbəti dəfə kiminsə Walmart haqqında danışdığını eşidəndə, onların hansı Walmartı nəzərdə tutduğunu aydınlaşdırdığınızdan əmin olun, çünki ikisi arasındakı fərq əhəmiyyətlidir.