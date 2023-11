Walmart hansı bankın altındadır?

Pərakəndə satış dünyasında Walmart, şübhəsiz ki, nəhəngdir. Geniş mağazalar şəbəkəsi və müxtəlif məhsul çeşidi ilə şirkət məşhur bir ad halına gəldi. Bununla belə, bank xidmətlərinə gəldikdə, Walmart öz bankı altında fəaliyyət göstərmir. Bunun əvəzinə, müştərilərinə müxtəlif bank xidmətləri təklif etmək üçün bir neçə maliyyə institutu ilə əməkdaşlıq edir.

Walmart-ın yaratdığı əsas tərəfdaşlıqlardan biri qabaqcadan ödənişli debet kartları və bank xidmətlərinin aparıcı təchizatçısı olan Green Dot Corporation ilədir. Bu əməkdaşlıq vasitəsilə Walmart müştərilərə pullarını idarə etmək, alış-veriş etmək və hesabları ödəmək imkanı verən qabaqcadan ödənilmiş debet kartı olan Walmart MoneyCard-ı təklif edir. Walmart MoneyCard, Green Dot Corporation-ın törəmə şirkəti olan Green Dot Bank tərəfindən verilir.

Digər diqqətəlayiq tərəfdaşlıq Capital One Financial Corporation ilədir. Walmart, Walmart Mükafat Kartı və Walmart Mükafat Mastercardını təklif etmək üçün Capital One ilə birləşdi. Bu kredit kartları müştərilərə Walmart və digər iştirakçı pərakəndə satışçılarda alış-verişlərinə görə mükafatlar və üstünlüklər təqdim edir. Capital One bu kredit kartlarının emitentidir.

FAQ:

S: Walmart-da bank hesabı aça bilərəmmi?

Cavab: Xeyr, Walmart ənənəvi bank kimi fəaliyyət göstərmir və öz bank hesablarını təklif etmir. Bununla belə, digər banklar və maliyyə institutları ilə əməkdaşlıq yolu ilə müxtəlif maliyyə xidmətləri göstərir.

S: Walmart-da çeki nağdlaşdıra bilərəmmi?

Cavab: Bəli, Walmart çek nağdlaşdırma xidmətləri təklif edir. Siz Walmart MoneyCenters-də və ya müştəri xidməti masalarında kiçik bir ödəniş müqabilində əmək haqqı, hökumət, vergilərin qaytarılması və sığorta hesablaşma çekləri daxil olmaqla müxtəlif çekləri nağdlaşdıra bilərsiniz.

S: Walmart-dan kredit ala bilərəmmi?

Cavab: Xeyr, Walmart birbaşa kredit vermir. Bununla belə, o, qabaqcadan ödənilmiş debet kartları və kredit kartları kimi tərəfdaşlıqları vasitəsilə bir sıra maliyyə məhsulları və xidmətləri təklif edir.

S: Walmart-ın bank xidmətləri təhlükəsizdirmi?

Cavab: Walmart-ın bank xidmətləri qurulmuş maliyyə institutları ilə əməkdaşlıq vasitəsilə təmin edilir. Bu qurumlar təklif etdikləri xidmətlərin təhlükəsizliyini və təhlükəsizliyini təmin edərək müvafiq orqanlar tərəfindən tənzimlənir və nəzarət olunur.

Yekun olaraq qeyd edək ki, Walmart-ın öz bankı olmasa da, müştərilərinə bank xidmətləri göstərmək üçün müxtəlif maliyyə qurumları ilə əməkdaşlıq edib. İstər əvvəlcədən ödənilmiş debet kartları, istərsə də kredit kartları olsun, Walmart geniş müştəri bazasına rahat maliyyə həlləri təklif etmək üçün Green Dot və Capital One kimi şirkətlərlə əməkdaşlıq edir.