MWC 2024 Konfransında heç nə yeni telefona sataşmır

Heç bir şey, innovativ texnologiya şirkəti, qarşıdan gələn Mobil Dünya Konqresində (MWC) 2024-də iştirakını təsdiqlədiyi üçün həyəcan yaratmır. Qeyri-ənənəvi yanaşması ilə tanınan şirkət, texnoloji konfrans zamanı böyük bir açıqlamaya işarə edən mətbuat dəvətləri göndərdi. Barselona. Dəvətdə "Nothing Phone 3"-dən açıqca bəhs edilməsə də, sənaye insayderləri bunun çoxdan gözlənilən debüt üçün platforma ola biləcəyini düşünürlər.

İllər ərzində Nothing MWC-dən əvvəlki smartfon modellərini nümayiş etdirmək üçün səhnə kimi istifadə etməyib. MWC 2022-də şirkət Nothing Phone 1-in prototipini, ardınca MWC 2-də Nothing Phone 2023 üçün prosessorun təsdiqini təqdim etdi. Nothing artıq MWC 2024 üçün planları ətrafında səs-küy yaratdığından, ekspertlər Nothing-in təqdimatına inanırlar. Telefon 3 ehtimalı yüksəkdir.

Flaqman modelinə əlavə olaraq, şayiələr onu göstərir ki, Nothing daha sərfəli variant olan Nothing Phone 2a təqdim edə bilər. Bu fərziyyələr doğru olarsa, MWC iştirakçılarına bir deyil, iki maraqlı smartfon elanı verilə bilər.

Bununla belə, heç bir şeyin qəribəliyi onların planlarına gözlənilməzlik elementi əlavə edir. Şirkət əvvəllər qeyri-adi marketinq strategiyaları ilə məşğul olub, geyim xətləri və hətta bir pivə buraxıb. Bundan əlavə, Nothing Chats ətrafında yaranan mübahisə müşahidəçiləri şirkətin növbəti addımı barədə təxmin etməyə məcbur etdi. Buna baxmayaraq, Nothing-in əvvəlki MWC çıxışlarının tarixi kontekstini nəzərə alsaq, ağıllı pul Nothing Phone 3-ün debütüdür.

Nothing Phone 3 və mümkün Nothing Phone 2a ilə bağlı konkret detallar az olsa da, sənaye həvəskarları MWC yaxınlaşdıqca fərziyyə və şayiələrin güclənəcəyini gözləyə bilərlər. İlin ən böyük texnoloji konfranslarından birində Nothing-in maraqlı təklifini səbirsizliklə gözlədiyimiz üçün əlavə yeniləmələr üçün bizi izləyin.