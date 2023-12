Tərtibatçı Fərziyyələr Arasında Bağlanmasını Təsdiq Etməzdən Bir Gün əvvəl

Artan skeptisizm və fərziyyələr fonunda Steam fəlakət oyununun tərtibatçısı The Day Before, onun həqiqətən də bağlandığını təkrarladı. Bir vaxtlar böyük maraqla gözlənilən və Steam-in ən çox arzulananlar siyahısına sahib olan oyun, keçən həftə Erkən Erişim təqdim edildikdən sonra ciddi reaksiya ilə üzləşdi. Tənqidçilər və oyunçular oyun vəd edilən gözləntilərə uyğun gəlmədiyi üçün məyusluq və məyusluqlarını ifadə etdilər. IGN-in The Day Before-a baxışı ona nadir hallarda 1/10 reytinq verib və onu bu günə qədərki ən pis oyunlardan biri kimi qeyd edib.

Oyunçuların sayının azalması və Steam-də çox mənfi istifadəçi rəyləri nəticəsində The Day Before-un tərtibatçısı Fntastic onun bağlanacağını təəccübləndirən açıqlama verdi. Anonsdan qısa müddət sonra Steam səhifəsindən oyunun satın alma düyməsi silindi və oyunun bütün izləri internetdən silindi. Hadisələrin bu dramatik dönüşü oyunun Erkən Girişdən yalnız dörd gün sonra baş verdi.

Bəzi oyunçular, tərtibatçının əvvəlki oyunu olan The Wild Eight oyununun Steam səhifəsində Fntastic-dən Eight Points-ə bir ad dəyişikliyini gördülər. Bu, Fntastic-in rebrendinq yolu ilə zədələnmiş reputasiyasından uzaqlaşmağa çalışdığı barədə fərziyyələri daha da gücləndirdi. Bununla belə, The Wild Eight-ın naşiri Hype Train Digital, ad dəyişikliyinin heç bir əlaqəsi olmadığını və The Day Before-un buraxılışından sonra alınan mənfi rəylərlə əlaqəli olduğunu açıqladı.

İzahata baxmayaraq, Vəhşi Səkkiz son rəylər üçün mənfi istifadəçi rəyləri almağa davam edir, baxmayaraq ki, ümumi istifadəçi reytinqi əsasən müsbət olaraq qalır.

Şayiələrə və fərziyyələrə cavab olaraq, Fntastic bağlanmaq qərarlarını bir daha təsdiqləmək üçün Twitter-ə müraciət etdi və hər hansı bir ad dəyişikliyini rədd etdi. Onlar həmçinin bildirdilər ki, oyun müddətindən asılı olmayaraq, The Day Before-a qayıtmaq istəyən müştərilər üçün Steam-də pulların geri qaytarılması mümkündür.

İrəli gedərkən, The Day Before brendinin və əqli mülkiyyətin taleyi oyunun inkişafı və buraxılması üçün Fntastic-ə əhəmiyyətli sərmayələr qoyduğu bildirilən oyunun naşiri Mytona-nın üzərinə düşür.

Bu acınacaqlı nəticə bir çox azarkeşləri və oyunçuları məyus edə bilsə də, çoxdan gözlənilən oyunları tələbkar auditoriyaya çatdırarkən tərtibatçıların üzləşdiyi xas riskləri və çətinlikləri xatırladır.