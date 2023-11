Generativ AI: Tətbiqlərin gələcəyində inqilab

Generativ süni intellekt şirkətləri həm kommersiya, həm də açıq mənbəli domenlərdə öz ambisiyalarını dəstəkləmək üçün maliyyə vəsaiti əldə etməkdə əhəmiyyətli addımlar atırlar. Bu şirkətlər arasında açıq mənbəli generativ süni intellekt və süni intellekt model infrastrukturunun inkişafına yönəlmiş bir başlanğıc olan See Together da var. Bu yaxınlarda See Together 102.5 milyon dollar dəyərində A Seriyasının maliyyələşdirmə dövrünü bağladığını elan etdi. Nvidia və Emergence Capital-ın iştirakı ilə Kleiner Perkinsin rəhbərlik etdiyi bu maliyyələşdirmə şirkət üçün əhəmiyyətli bir mərhələni qeyd edir. Paytaxtdan See Together-in bulud platformasını genişləndirmək üçün istifadə olunacaq və bu, tərtibatçılara açıq və fərdi AI modelləri üzərində qurmağa imkan verəcək.

See Together şirkətinin həmtəsisçisi və baş icraçı direktoru Vipul Ved Prakash tək bir satıcı ilə bağlı olmayan generativ süni intellekt strategiyalarına artan tələbatı vurğulayır. Bu yaxınlarda yazdığı bloq yazısında Prakash, "Biz inanırıq ki, generativ süni intellekt platforma texnologiyası, tətbiqlər üçün yeni əməliyyat sistemidir və insan cəmiyyətinə uzunmüddətli təsir göstərəcək". Güclü generativ modellərin müntəzəm olaraq artan buraxılışı ilə açıq mənbəli AI təməli bu tətbiqlərin inkişafı üçün güclü baza təmin edir. Prakash, mülkiyyət və açıq modellərin birgə mövcudluğunu vurğulayaraq, gələcək AI ekosistemində seçim və seçimlərin vacibliyini vurğulayır.

See Together bulud platforması Google Cloud, AWS və Azure kimi dominant təchizatçılardan daha münasib qiymətlərlə genişlənə bilən hesablamalar təklif etməklə təşkilatlara AI-ni tətbiqlərinə daxil etmək imkanı vermək məqsədi daşıyır. Stacki optimallaşdırmaq və qabaqcıl virtuallaşdırma, planlaşdırma və model optimallaşdırma üsullarından istifadə etməklə, Birlikdə Baxın böyük modellərdə interaktiv nəticə çıxarma iş yüklərində əhəmiyyətli xərclərin azaldılmasına nail olur.

Bundan əlavə, See Together, NexusFlow, Voyage AI və Cartesia kimi müştərilərə xidmət göstərən ABŞ və Aİ-də məlumat mərkəzlərini əhatə edən bulud infrastrukturunu idarə edir. Bundan əlavə, şirkət müştərilərə öz məlumatlarını gətirmək və modelləri dizayn etmək, qurmaq və sınaqdan keçirmək üçün See Together komandası ilə əməkdaşlıq etmək imkanı verən konsaltinq təklifi olan Xüsusi Modellər təqdim edir.

Bulud xidmətlərinə əlavə olaraq, See Together açıq mənbəli AI tədqiqatlarına sadiqdir. Şirkət bir neçə layihəyə, o cümlədən söhbət modellərinin və mətn yaradan modellərin hazırlanmasına töhfə verib. Bu təşəbbüslər, See Together-in generativ süni intellekt sahəsini inkişaf etdirməyə olan bağlılığını nümayiş etdirir.

Generativ süni intellekt inkişaf etməyə davam etdikcə investisiya mənzərəsi sənayenin potensialını ortaya qoyur. IDC-nin məlumatına görə, generativ süni intellektə investisiyaların 143-ci ilə qədər 2027 milyard dollara çatacağı proqnozlaşdırılır ki, bu da bu il 16 milyard dollardan əhəmiyyətli artım deməkdir. Generativ süni intellekt şirkətləri vençur kapitalı investisiyalarının əhəmiyyətli bir hissəsini cəlb etsə də, bu sahədəki çətinlikləri dərk etmək vacibdir. Məsələn, bir vaxtlar generativ süni intellektdə görkəmli oyunçu olan Stability AI, indi maliyyə çətinlikləri və gəlirliliyin olmaması səbəbindən satışı araşdırır.

Çətinliklərə baxmayaraq, generativ süni intellekt tətbiqlərin gələcəyini formalaşdırmaq üçün böyük vədlər verir. See Together-in son maliyyələşdirmə raundu bu texnologiyanı əhatə edən həvəsi vurğulayır və onların açıq mənbə və konsaltinq xidmətlərindəki səyləri onların bazardakı mövqelərini daha da möhkəmləndirir.

Tez-tez verilən suallar (FAQ)

1. Generativ AI nədir?

Generativ süni intellekt, şəkillər, mətn və ya videolar kimi orijinal və ya real məzmun yaratmağa qadir olan sistemlərin və modellərin inkişafına diqqət yetirən süni intellekt sahəsinə aiddir.

2. Açıq mənbəli AI nə üçün vacibdir?

Açıq mənbəli AI, satıcı kilidi olmadan güclü generativ modellərə çıxış təklif etməklə proqramların inkişafı üçün zəmin yaradır. Bu, AI ekosistemində daha çox əməkdaşlığa, innovasiyaya və seçimə imkan verir.

3. See Together bulud platforması özünü necə fərqləndirir?

See Together-in bulud platforması Google Cloud, AWS və Azure kimi dominant təchizatçılarla müqayisədə daha aşağı qiymətə genişlənə bilən hesablama təklif etməklə fərqlənir. Şirkət optimallaşdırma üsulları və qabaqcıl infrastruktur vasitəsilə xərclərin azaldılmasına nail olur.

4. See Together hansı xidmətləri təklif edir?

See Together, süni intellekt modellərini işə salmaq, məşq etmək və dəqiq tənzimləmək üçün bulud platforması təklif edir. Bundan əlavə, onlar müştərilərə onların xüsusi tələbləri əsasında modellərin layihələndirilməsi və qurulmasında köməklik göstərən Xüsusi Modellər adlı konsaltinq xidməti təqdim edirlər.

5. Generativ AI-də hansı çətinliklər var?

Generativ süni intellekt sabitlik, gəlirlilik və davamlı biznes modelinin yaradılması kimi problemlər təqdim edir. Bu sahədəki şirkətlər yüksək rəqabətli bazarda uğur qazanmaq üçün bu maneələri aşmalıdırlar.

