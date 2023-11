By

Çərşənbə günü Netflix, mobil oyun kitabxanasına üç məşhur "Grand Theft Auto" başlığını əlavə edəcəyini bildirən maraqlı bir açıqlama verdi. Rockstar Games-in “Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition” proqramının bir hissəsi olan oyunlar gələn aydan etibarən abunəçilər üçün əlçatan olacaq.

“Grand Theft Auto” seriyasının daxil edilməsi Netflix üçün əhəmiyyətli bir addımdır, çünki bu franchise bütün zamanların ən çox satılan video oyun seriyalarından biri olmuşdur. Dünyada 405 milyondan çox ədəd tədarük edilən “Grand Theft Auto” bütün dünyada oyunçuların diqqətini çəkdi.

Bu yeni buraxılışda üç başlıq olacaq: “Grand Theft Auto III – The Definitive Edition”, “Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition” və “Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition”. Abunəçilər bu oyunlardan Apple App Store, Google Play və Netflix mobil tətbiqinin özündə həzz ala biləcəklər. Maraqlıdır ki, Netflix kitabxanasındakı əksər oyunlardan fərqli olaraq, abunəçilərin bu mobil oyunları oynamaq üçün nəzarətçiyə ehtiyacı olmayacaq.

“Grand Theft Auto” başlıqlarının əlavə edilməsinin Netflix üçün abunəçi artımının artmasına səbəb olub-olmayacağı hələ də görünməsə də, axın nəhənginin daha əvvəl də uğurla oyun sənayesinə girdiyini qeyd etmək lazımdır. Bu ilin əvvəlində Netflix Sega-nın ən çox satılan franşizi olan “Sonic the Hedgehog” əsasında “Sonic Prime Dash” filmini buraxdı.

Mobil platformanın bu yeni buraxılışlar üçün oyunu məhdudlaşdıra biləcəyi bəlli deyil, lakin Netflix daha böyük ekranlı cihazlara genişlənmək üçün səylərini ifadə etdi. Şirkət oyunçuların telefonlarını nəzarətçi kimi istifadə etmələrini tələb edərək, televiziya ekranlarında oyunları sınaqdan keçirməyə başlayıb.

Ümumiyyətlə, Netflix-in oyun sənayesinə girişi inkişaf etməkdə davam edir. İlkin çətinliklər və qeyri-müəyyənliklər ola bilsə də, şirkət əyləncə təkliflərinin bir hissəsi kimi oyunun uzunmüddətli dəyərinə nikbin yanaşır.

FAQ

1. Netflix-də “Grand Theft Auto” oyunlarını oynamaq üçün mənə nəzarətçi lazımdırmı?

Xeyr, bu mobil buraxılışlar üçün abunəçilər oyunları oynamaq üçün nəzarətçi tələb etməyəcəklər.

2. “Grand Theft Auto” başlıqları bütün mobil platformalarda mövcuddurmu?

Bəli, oyunlar Apple App Store, Google Play və Netflix mobil proqramında mövcud olacaq.

3. Oyunları daha böyük ekranlı cihazda oynaya bilərəmmi?

Netflix oyunları daha böyük ekranlı cihazlarda sınaqdan keçirməyə başlayıb və bu, oyunçulara televizorda oynayarkən telefonlarını nəzarətçi kimi istifadə etməyə imkan verib.

4. “Grand Theft Auto” başlıqlarının əlavə edilməsi yeni Netflix abunəçilərini cəlb edəcəkmi?

Buraxılışların yeni abunəçilərin artmasına səbəb olub-olmayacağı bəlli olmasa da, Netflix ümid edir ki, populyar oyun franşizalarının daxil edilməsi mövcud və potensial abunəçilər arasında rezonans yaradacaq.