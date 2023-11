Netflix abunəçilərə Grand Theft Auto Trilogy təklif edəcək

Netflix üzvləri tezliklə heç bir əlavə ödəniş etmədən möhtəşəm Grand Theft Auto trilogiyasından həzz ala biləcəklər. 14 dekabr 2023-cü il tarixindən etibarən Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition Netflix abunəçiləri üçün Apple App Store, Google Play mağazası və uyğun cihazlarda Netflix mobil proqramı vasitəsilə əlçatan olacaq.

Grand Theft Auto III – The Definitive Edition, Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition və Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition oyunlarına can atmaq istəyən serialın pərəstişkarları bu gün öncədən qeydiyyatdan keçə bilərlər. oyunlar əlçatan olan kimi oynamağa hazır olmalarını təmin etmək.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition-ın təqdimatı ilkin çətinliklərlə üzləşsə də, tərtibatçılar problemlərin operativ həllinə həsr olunmuşdular. Səhvləri həll etmək, teksturaları təkmilləşdirmək və ümumi performansı artırmaq üçün bir neçə yeniləmə buraxılmışdır.

IGN-nin son icmalında, trilogiya, remasterinq prosesində bəzi qüsurlarla olsa da, "bütün zamanların klassikləri" toplusu kimi təsvir edilmişdir. Çatışmazlıqlara baxmayaraq, oyunlar həm azarkeşlər, həm də yeni gələnlər üçün əyləncə olaraq qalır.

Grand Theft Auto trilogiyasının gəlişi ilə yanaşı, dekabr ayı pərəstişkarları üçün daha çox həyəcan gətirəcək, çünki Netflix Grand Theft Auto 6-nın ilk treylerini buraxmağı planlaşdırır.

Bu üç sevimli Grand Theft Auto oyununun əlavə edilməsi ilə Netflix-in oyun kitabxanası abunəçilərə 80-dən çox başlıq təklif etmək üçün genişlənəcək. Kitabxanadakı bütün oyunlar heç bir reklam, tətbiqdaxili alışlar və ya əlavə ödənişlər olmadan əlçatan olacaq.

