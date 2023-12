Qış ləzzətləri üçün bu cazibədar Pensilvaniya şəhərlərini araşdırın

By

Xülasə: Pensilvaniya yalnız isti aylarda gözəl bir yer deyil, həm də soyuq mövsümdə qış möcüzəsidir. Bu 10 kiçik şəhər bayram şənliyi və tarixi cazibədarlığı yaşamaq istəyən ziyarətçilər üçün müxtəlif attraksionlar və fəaliyyətlər təklif edir. Lititsin tarixi mərkəzindən tutmuş Milad şənliyinin Wellsboronun Dikkensinə qədər hər kəsin zövq alacağı bir şey var.

Lititz: Yerlilərə məxsus mağazalar və sənət qalereyaları ilə Lititz şəhərinin tarixi mərkəzinin cazibəsini hiss edin. Ölkənin ən qədim simit çörək zavodu Julius Sturgis Pretzel Bakery-ə baş çəkməyi qaçırmayın.

Ligonier: Tarixi Fort Ligonier-i araşdırın və əyləncəli mağazalar və restoranlarla dolu qəribə şəhər mərkəzində gəzin.

Bedford: Spa-da dincəlin və cavanlaşın və ya çoxsaylı prezidentləri qəbul edən tarixi kurort olan Omni Bedford Springs Resort-a baş çəkin. Bedfordun məşhur nəhəng qəhvə qabına baxmağı unutmayın.

Honesdale: Honesdale'in kiçik biznesləri və sənətçiləri ilə yerli cazibədarlığın dadını əldə edin. Xizək sürmə, qar ayaqqabısı və ya gəzinti kimi fəaliyyətlər vasitəsilə Pocono dağlarının qış möcüzələr diyarından həzz alın.

New Hope: Philadelphia və New York City-dən qısa bir məsafədə, New Hope Delaver çayının heyrətamiz mənzərələrini təqdim edir. Çörəkxanalardan ləzzətli yeməklərlə əylənin və ya Bucks County Playhouse-da şouya baxın.

Wellsboro: Wellsboronun qaz lampaları və Viktoriya dövründəki Milad bayramı ilə Dikkens romanına addım atın. Leonard Harrison Dövlət Parkında Pine Creek dərəsinin gözəlliyinə baxın.

Stroudsburg: Pocono dağlarını araşdırın və mənzərəli yürüyüş yollarından həzz alın. Nəfəs kəsən buz heykəllərinin nümayiş olunduğu bir festival olan Winterfest zamanı şəhərin tarixi mərkəzini ziyarət edin.

Millvale: Pittsburq yaxınlığındakı bu məhəllə unikal mağazalar, məşhur səsyazma mağazası və Müqəddəs Nikolay Xorvat kilsəsindəki Maxo Vanka divar rəsmləri şəklində inanılmaz sənət əsərləri ilə öyünür.

Mifflinburg: Mifflinburg Christkindl Market-də ABŞ-ın ən qədim açıq Milad bazarını təcrübədən keçirin. Mifflinburg Buggy Muzeyində at arabası istehsalı mərkəzi kimi şəhərin tarixi haqqında məlumat əldə edin.

Şimal-Şərq: Şərabçılıq zavodları və gözəl kənd yerləri ilə tanınan Şimal-Şərqin cazibəsini kəşf edin. Şərab dequstasiyasından və Erie gölünün mənzərəli mənzərələrindən həzz alın.

İstər bayram şənliyi, istər tarixi yerlər, istərsə də mənzərəli qış möcüzələr diyarı axtarırsınızsa, Pensilvaniyadakı bu kiçik şəhərlərdə hər şey var. Bu qış onları ziyarət edin və unudulmaz xatirələr yaradın.