CD Projekt Red The Witcher 1 və 2-nin Yenilənmiş Mac versiyalarını buraxır

CD Projekt Red The Witcher seriyasının pərəstişkarları üçün maraqlı açıqlamalar verdi. The Witcher 3 üçün tam mod redaktorunun əlavə olunduğunu elan etməklə yanaşı, oyunçulara öz tapşırıqlarını və məzmununu yaratmağa imkan verən studiya, ən son Apple Silicon prosessorlarını dəstəkləmək üçün Mac oyunçuları üçün The Witcher 1 və The Witcher 2-ni də yenilədi.

Bu klassik RPG-lərin yeni yenilənmiş Mac versiyaları indi App Store, GOG və Steam daxil olmaqla bütün platformalarda mövcuddur. Yeniləmə The Witcher 1 və The Witcher 2-nin macOS-un ən son versiyasında rəvan işləməsini və yeni M seriyalı prosessorların bütün üstünlüklərindən istifadə etməsini təmin edir.

Qeyd edək ki, yenilənmiş macOS dəstəyi kiçik bir tutma ilə gəlir. Yeniləmə nəticəsində hər iki oyun üçün minimum tələblər dəyişdi, indi macOS 11.0 və ya daha yenisini tələb edir. Bu o deməkdir ki, OS X 10 kimi macOS-un köhnə versiyaları artıq dəstəklənmir. Apple Silicon prosessoru olmayan köhnə Mac istifadə edirsinizsə, yeniləmə quraşdırıldıqdan sonra yarana biləcək problemlərin qarşısını almaq üçün avtomatik yeniləmələri söndürmək məsləhətdir.

Yeniləmə Mac istifadəçiləri üçün təkmilləşdirilmiş oyun təcrübəsi təqdim etsə də, The Witcher 3-ün yerli Mac versiyasının olmadığını qeyd etmək vacibdir. Bununla belə, Crossover kimi üçüncü tərəf proqramları Mac oyunçularına sistemlərində oyundan həzz almağa imkan verir.

CD Projekt Red-in Mac platformalarında oyunlarını yeniləmək və dəstəkləmək öhdəliyi Apple-ın sistemlərində oyun dəstəyini genişləndirmək səyləri ilə üst-üstə düşür. Bu yeniləmə yalnız Mac istifadəçiləri üçün oyun təcrübəsini artırmaqla yanaşı, studiyanın fanat bazasına olan bağlılığını da nümayiş etdirir.

Tez-tez verilən suallar (FAQ)

1. The Witcher 1 və 2-nin yenilənmiş Mac versiyalarını macOS-un köhnə versiyalarında oynaya bilərəmmi?

Xeyr, The Witcher 1 və 2-nin yenilənmiş Mac versiyaları macOS 11.0 və ya daha yenisini tələb edir. Onlar artıq OS X 10 kimi köhnə versiyaları dəstəkləmir.

2. The Witcher 1 və 2-nin yenilənmiş Mac versiyalarını haradan tapa bilərəm?

Yenilənmiş versiyalar müxtəlif platformalarda, o cümlədən App Store, GOG və Steam-də mövcuddur. Sizə ən uyğun platformanı seçə bilərsiniz.

3. The Witcher 3 Mac-da yerli oyun üçün əlçatandırmı?

Xeyr, The Witcher 3-ün yerli Mac versiyası yoxdur. Bununla belə, Crossover kimi proqramlar Mac istifadəçilərinə öz sistemlərində oyunu oynamağa imkan verir.