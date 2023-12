THQ Nordic daha təkmilləşdirmələr üçün Alone in the Dark Remeykinin buraxılışını gecikdirir

THQ Nordic və tərtibatçı Pieces Interactive çox gözlənilən Alone in the Dark remeykinin buraxılış tarixini 16 yanvar 20-cü il tarixindən 2024 mart XNUMX-cü ilə qədər təxirə salmaq qərarına gəlib. -tuning və məşğul Milad dövründə inkişaf komandasına lazımsız təzyiq göstərməmək üçün.

THQ Nordic-ə görə gecikmənin arxasında duran əsas motivasiya oyunun oyun ictimaiyyətinin gözləntilərini üstələməsini təmin etməkdir. İntizarın artmasına səbəb olan amillərdən biri də oyunda əsas qəhrəmanları canlandıracaq məşhur Hollivud aktyorları Devid [Barbour] və Codie [Comer]-in müstəsna çıxışlarıdır.

Alone in the Dark filmi təməlqoyma orijinalına hörmətlə yanaşır və oyunçulara SOMA və Amnesia: The Dark Descent üzərindəki işi ilə tanınan Mikael Hedberqin hazırladığı ürpertici povestə dalmaq imkanı təklif edir. Oyun iştirakçılara ya Stranger Things and Hellboy filmindən istedadlı Devid Harborun canlandırdığı Edvard Karnbinin, ya da “Free Guy and Killing Eve” filmlərindən Codi Komerin canlandırdığı Emili Hartvudun yerinə addım atmağa imkan verir. Bu yenidən təsəvvür edilən klassik sağ qalma dəhşət təcrübəsi psixoloji dəhşət elementlərini cənub qotik atmosferi ilə birləşdirir.

Oyunçular Alone in the Dark dünyasını kəşf etməyə həvəs göstərsələr də, Grace in the Dark proloqunu yükləməklə yenə də öz maraqlarını təmin edə bilərlər. Bu müstəqil önizləmə pərəstişkarlarına çoxdan gözlənilən buraxılışdan nə gözləyə biləcəklərinin dadını verəcək.

Alone in the Dark, PlayStation 5, Xbox Series və PC üçün Steam vasitəsilə hazırlanır və bütün dünyada dəhşət həvəskarları üçün vizual olaraq heyrətamiz və immersiv təcrübə vəd edir. THQ Nordic-in cilalanmış və müstəsna oyun təcrübəsi təqdim etmək üçün fədakarlığı ilə azarkeşlər əmin ola bilərlər ki, gözləməyə dəyər.