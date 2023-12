THQ Nordic's Alone in the Dark Remeyk Gecikdi: Polşa üçün daha çox vaxt və heç bir böhran yoxdur

Xülasə: THQ Nordic və tərtibatçı Pieces Interactive qarşıdan gələn Alone in the Dark remeyki üçün daha bir gecikmə elan etdi. Əvvəlcə 16 yanvar 2024-cü il tarixinə təyin edilmiş buraxılış tarixi 20 mart 2024-cü il tarixinə təxirə salındı. Qərar komandaya cilalamaq üçün daha çox vaxt vermək və Milad bayramları zamanı hər hansı potensial böhranın qarşısını almaq üçün qəbul edildi.

THQ Nordic və Pieces Interactive cəmiyyətin gözləntilərini qarşılamaq və aşmaq üçün oyunun yenidən təsəvvür edilən sağ qalma filmində əsas qəhrəmanları canlandıran Hollivud ulduzları David Barbour və Jodie Comerin görkəmli performanslarına uyğun yaşamaq istəklərini ifadə etdilər. qorxu oyunu.

Alone in the Dark, orijinal təməlqoyma başlığına hörmət, oyunçuları SOMA və Amnesia: The Dark Descent üzərindəki işi ilə tanınan Mikael Hedberg tərəfindən hazırlanmış qorxunc hekayəni araşdırmağa dəvət edir. Oyun özünəməxsus perspektiv təklif edir, çünki oyunçular ya David Harbourun ifa etdiyi Edvard Karnbi, ya da Jodie Comer tərəfindən canlandırılan Emili Hartvudu təcəssüm etdirməyi seçə bilərlər. Yenidən təsəvvür edilən klassik psixoloji dəhşəti cənub qotikasının elementləri ilə birləşdirir.

Buraxılış tarixi təxirə salınsa da, Alone in the Dark filminin dadını əldə etmək istəyən pərəstişkarlar hələ də yükləmək üçün mövcud olan Grace in the Dark proloqunda əylənə bilərlər.

Alone in the Dark remeyki hazırda Steam vasitəsilə PlayStation 5, Xbox Series və PC üçün hazırlanır. İnkişaf komandası oyunun ən yüksək keyfiyyət səviyyəsinə çatmasını və onun buraxılışını səbirsizliklə gözləyən oyunçuların gözləntilərini yerinə yetirməsini təmin etmək istəyir.

