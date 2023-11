Simpsonun sirli taleyi: Hit & Run davamı və cavabsız suallar

By

Sevimli açıq dünya oyunu The Simpsons: Hit & Run, özünəməxsus yumor və oyun oyunu ilə illərdir pərəstişkarlarını valeh edir. Populyarlığına və davamına olan tələbata baxmayaraq, oyunun tərtibatçıları bu yaxınlarda açıqladılar ki, növbəti oyun heç vaxt reallaşmadı və bu, pərəstişkarları və hətta tərtibatçıların özlərini çaşqın vəziyyətə saldı.

MinnMax ilə bu yaxınlarda verdiyi müsahibədə orijinal oyunda iştirak edən proqramçılar, prodüserlər, dizaynerlər və icraçı prodüserlər davamın ləğvi ilə bağlı çaşqınlıqlarını və məyusluqlarını bölüşdülər. İstehsalın dayandırılmasının səbəbini soruşduqda, icraçı prodüser Con Melchior çaşqınlıqla cavab verdi: "Bilmirəm".

Bu, hər kəsin başını qaşımasına səbəb olan həqiqətən qəribə bir qərar idi. Melchior izah etdi ki, orijinal oyunun müvəffəqiyyəti, tərtibatçıların gözlədiyindən daha az maliyyə ilə beş oyunluq müqaviləyə səbəb oldu. İstehsalın dayandırılması qərarı, hətta oyunu "gümüş nimçədə" onlara təhvil verən Melchiorun müdiri üçün şok oldu.

2003-cü ildə Vivendi Universal Games tərəfindən buraxılan orijinal oyun, Sprinqfilddə yadplanetlilərin sui-qəsdini əks etdirirdi, oyunçular sirli hadisələri açmaq üçün müxtəlif axtarışlarla məşğul olurdular. Oyunun ən ikonik cəhətlərindən biri, azarkeşlərin sevə-sevə xatırladığı Grand Theft Auto-dan ilhamlanmış yarış missiyaları idi.

Planlaşdırılan davamı avtomobillərdən obyektləri dartmaq qabiliyyətini təqdim etməklə sürücülük mexanikasını genişləndirməyi nəzərdə tuturdu. Dizayner Darren Evenson, layihə ləğv edilməzdən əvvəl bu xüsusiyyət üçün hazırlanmış bir prototipdən bəhs etdi. Bununla belə, prototipdən və boş süjetdən başqa, çox da irəliləyiş əldə edilməmişdi.

Tərtibatçılar The Simpsons: Hit & Run filminin franchise olmasını nəzərdə tutduqları üçün layihənin ləğvinə inanmadıqlarını bildirdilər. Onlar üçün davamı təbii bir irəliləyiş kimi görünsə də, birdən-birə masadan götürüldü.

Sikvelin çökməsinə səbəb olan əsas amillərdən biri Vivendinin The Simpsons-a video oyun hüquqlarını təmin edə bilməməsi idi. Maraqlıdır ki, şirkət Buffy the Vampire Slayer kimi digər məşhur franşizaların hüquqlarını əldə etməkdə uğur qazandı. Nəhayət, EA 2005-ci ildə video oyun hüquqlarını əldə etdi; lakin 2007-ci ildən bəri The Simpsons əsasında yeni oyun çıxmayıb.

Nəticə olaraq, The Simpsons: Hit & Run filminin davamına olan ümidlər EA franchise hüquqlarını saxladığı müddətcə puç ola bilsə də, pərəstişkarlar hələ də orijinal oyunun remastered versiyasına ümid bəsləyə bilərlər. Davamının ləğvi ilə bağlı müəmmalar həm pərəstişkarları, həm də tərtibatçıları çaşdırmaqda davam edir və onları ola biləcək imkanlar barədə təəccübləndirir.

FAQ

Nə vaxtsa The Simpsons: Hit & Run filminin davamı olacaqmı?

Hal-hazırda The Simpsons: Hit & Run filminin davamı rəsmən istisna edilib. Oyunun tərtibatçıları və pərəstişkarları istehsalın dayandırılması qərarı qarşısında çaşqın qaldılar.

Nə üçün davam filminin istehsalı dayandırıldı?

Davamının ləğv edilməsinin dəqiq səbəbi məlum deyil. İcraçı prodüser John Melchior qərarla bağlı çaşqınlıq ifadə etdi və beş oyunluq müqavilənin maliyyə məhdudiyyətlərini töhfə verən amil kimi qeyd etdi.

Davamı üçün hansı unikal xüsusiyyətlər planlaşdırılırdı?

Planlaşdırılan davam oyunu oyunçulara nəqliyyat vasitələrindən əşyalar çəkməyə imkan verən yeni sürücülük mexanikasını təqdim etmək məqsədi daşıyırdı. Bu xüsusiyyət üçün prototip hazırlansa da, sonda layihə ləğv edildi və onun həyata keçirilmə dərəcəsi qeyri-müəyyən qaldı.

Sikvelin çökməsinə hansı amillər təsir etdi?

Əsas amillərdən biri Vivendinin The Simpsons üçün video oyun hüquqlarını əldə edə bilməməsi, eyni zamanda Buffy the Vampire Slayer kimi digər məşhur françayzinqlərin hüquqlarını uğurla təmin etməsi idi. Bu uğursuzluq davam filminin ləğvi qərarında mühüm rol oynadı.