2023-cü ilin yazında Sunshine Henle anasından mətn mesajı aldı, ya da o, inanırdı. Mesajların arxasındakı obyektin OpenAI-nin ChatGPT ilə təchiz edilmiş mərhum anasının rəqəmsal istirahəti olan “xəyal robotu” olduğunu bilmirdi. “Kədər texnologiyası” olaraq adlandırılan bu inkişaf etməkdə olan texnologiya, sevilən birinin itkisindən kədərlənənlər üçün təsəlli və yoldaşlıq təmin etmək məqsədi daşıyır. Bununla belə, Henle kimi istifadəçilər bu qabaqcıl chatbotların təklif etdiyi rahatlığı yüksək qiymətləndirsələr də, ekspertlər onların istifadəsi ilə bağlı etik və psixoloji təsirlər barədə xəbərdarlıq edirlər.

Replika, HereAfter AI, StoryFile və Seance AI kimi Grief texnoloji startapları insanlara zərərin öhdəsindən gəlməyə kömək etmək üçün müxtəlif xidmətlər təklif edərək səhnəyə daxil olublar. Bu xidmətlər mərhumla interaktiv video söhbətlərdən virtual avatarlar və audio miraslara qədər müxtəlifdir. Fərdiləşdirilmiş təcrübə təmin etmək üçün istifadəçilər platformaların süni intellekt alqoritmlərini öyrədən şəxsiyyət sorğuları vasitəsilə idarə olunurlar.

Abunəliyə əsaslanan digər biznes modelləri kimi, kədər texnologiya platformaları istifadəçilərə səviyyəli qiymət planları təklif edir. İstədiyiniz xüsusiyyətlərdən və keyfiyyətdən asılı olaraq, abunə qiymətləri ayda bir neçə dollardan ildə bir neçə yüz dollara qədər dəyişə bilər. Məsələn, StoryFile-ın premium planı istifadəçilərə 499 dollarlıq birdəfəlik ödəniş müqabilində vəfat etmiş yaxınlarının yüksək keyfiyyətli, daha uzun videolarına çıxış imkanı verir.

Bəzi təsisçilər bu texnologiyaya ehtiyatla yanaşsalar da, digərləri daha aqressiv mövqe tuturlar. Seance AI-nin qurucusu Jarren Rocks, proqram təminatının uzunmüddətli qarşılıqlı əlaqədən daha çox bağlanma təklif etdiyini vurğulayır. Bunun əksinə olaraq, Justin Harrison of You, Only Virtual, yaxınlarınızın orijinal mahiyyətini canlandırmaq məqsədi daşıyan platforması ilə kədərin köhnəldiyi bir dünyanı nəzərdə tutur.

Bu texnologiyaların faydalarına baxmayaraq, razılıq, psixoloji asılılıq, qərəzli dil və həssas istifadəçiləri hədəf alan marketinqlə bağlı narahatlıqlar artırılmışdır. Süni intellekt etikləri və texnologiya tədqiqatçıları potensial hüquqi və etik problemləri vurğulayaraq kədər texnologiyasının sürətli inkişafına şübhə ilə yanaşırlar. Məsələn, bu yaxınlarda aparılan bir araşdırma, şəxsi chatbot köməkçi proqramı Replika-nın qeydiyyatdan keçdikdən qısa müddət sonra həssas istifadəçiləri açıq məzmuna məruz qoyduğunu, bu platformalarda qorunma tədbirlərinə ehtiyac olduğunu vurğuladı.

Bundan əlavə, ölümdən sonra dərin saxtakarlıqların artması məxfilik və aşkarlıq hüquqları ilə bağlı müzakirələrə səbəb oldu. Bəzi ştatlarda məşhurlar üçün qaydalar tətbiq edilsə də, adi insanlar müdafiəsiz qalır. Nəticədə, ekspertlər əmlakın planlaşdırılması prosesi zamanı “Məni bot etməyin” bəndini daxil etmək və bu texnologiyalardan məsuliyyətli istifadəni təmin etmək üçün siyasət dəyişikliklərinə çağırırlar.

Cəmiyyət bu irəliləyişlərin mürəkkəbliyi ilə mübarizə apararkən, kədər texnologiyasının gələcəyi qeyri-müəyyən olaraq qalır. O, itki ilə mübarizə aparmaq üçün yeni bir yanaşma təklif etsə də, onun potensial riskləri və etik nəticələri diqqətlə nəzərdən keçirilməsini tələb edir. Süni yoldaşların bu cəsarətli yeni dünyasında naviqasiya etdiyimiz zaman rahatlığın təmin edilməsi və şəxsi hüquqların müdafiəsi arasında tarazlığın yaradılması çox vacib olacaq.

Tez-tez verilən suallar (FAQ):

1. Kədər texnologiyası nədir?

Grief texnologiyası, fərdlərə rəqəmsal qarşılıqlı əlaqə və mərhumun istirahəti vasitəsilə sevilən birinin itkisinin öhdəsindən gəlməyə kömək etmək məqsədi daşıyan Replika, HereAfter AI, StoryFile və Seance AI kimi platformalar da daxil olmaqla texnologiyalar kateqoriyasına aiddir.

2. Bu qəm texnologiya platformaları necə işləyir?

Grief texnoloji platformaları adətən dərin öyrənmə və geniş dil modellərindən istifadə edərək, anketlər vasitəsilə fərdiləşdirmə ilə birlikdə ayrılan şəxsin şəxsiyyətini və mahiyyətini təqlid edən virtual avatarlar və ya chatbotlar yaradır. İstifadəçilər söhbətlərdə iştirak edə, videolara baxa və ya audio mirasları dinləyə bilərlər.

3. Kədər texnologiyası ilə bağlı hər hansı etik narahatlıq varmı?

Bəli, kədər texnologiyası ilə bağlı bir neçə etik narahatlıq var. Bunlara ölən şəxsin razılığının olmaması, süni yoldaşlardan psixoloji asılılıq potensialı, məlumat dəstlərində qərəzli dilin davamlı olması və bu xidmətlərin həssas istifadəçilərə marketinqi daxildir.

4. Qəm texnologiya platformaları üçün qiymət modelləri hansılardır?

Grief texnologiya platformaları adətən səviyyəli abunə planları təklif edir. Qiymətlər xidmətin xüsusiyyətlərindən və keyfiyyətindən asılı olaraq ayda bir neçə dollardan ildə bir neçə yüz dollara qədər dəyişə bilər.

5. Cəmiyyət kədər texnologiyası ilə bağlı etik problemləri necə həll edə bilər?

Mütəxəssislər daşınmaz əmlakın planlaşdırılması prosesi zamanı qayda və mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsini təklif edirlər. Bu, fərdlərin məxfiliyini qorumaq və texnologiyadan məsuliyyətli istifadəni təmin etmək üçün “Məni boğmayın” bəndinin daxil edilməsini əhatə edə bilər.