Ubisoft Yeni Standart müəyyən edir: Sürətli Yönləndirilən Cutscenes oyunu dəyişdiricidir

Ubisoft, qarşıdan gələn mobil talançı atıcı oyununda maraqlı bir xüsusiyyət təqdim etdi, The Division Resurgence. Sürətli yönləndirilən kəsik səhnələr yenilikçi bir konsepsiya olmasa da, bu gün oyunlarda nadir hallarda görülən bir xüsusiyyətdir. Bu oyun dəyişdiricisi oyunçuları 2024-cü ildə oyunun buraxılışını səbirsizliklə gözləyir və ümid edir ki, bu, bütün gələcək video oyunlarında standart bir əlavə halına gələcək.

Təsadüfən bu bacarığı kəşf edən oyunçular ekrana sadə bir toxunuşla The Division Resurgence-də uzun fasiləsiz səhnələrdə sürətlə irəlilədilər. İstər səssizcə gedən bir personaj olsun, istərsə də missiya haqqında həddindən artıq dialoq olsun, oyunçular indi bu səhnələrdən keçərək vaxta qənaət edə və oyunu daha əyləncəli edə bilərlər.

Kesim səhnələrini tamamilə atlamaq əksər oyunlarda bir seçim olsa da, çox vaxt hər bir irfan və xarakter inkişafını tutmaq istəyi var. The Division Resurgence-də sürətli irəliləmə xüsusiyyəti bu ehtiyacı qarşılayır, oyunçulara kəsik səhnələrin hissələrini seçərək sürətləndirməyə imkan verir. Bu kiçik, lakin təsirli xüsusiyyət təkcə hekayəni sürətlə irəliləmək istəyən oyunçular üçün bir lütf deyil, həm də mobil cihazlarda oynayanlar üçün idealdır və istənilən an oyunu tamamlamaq üçün çeviklik təmin edir.

Ubisoft-un oyunçu təcrübəsini artırmaq öhdəliyi təqdirəlayiqdir. The Division Resurgence-də sürətli irəliləmə seçimini təqdim etməklə, onlar oyun sənayesində yeni standart təyin etdilər. Oyunçular indi bu funksiyanın The Division 3 və The Division Heartland kimi gələcək Ubisoft oyunlarında tətbiqini görmək istəyirlər.

Gözləmə göz qabağındadır və Ubisoft oyunlarının pərəstişkarları sürətli ötürmə xüsusiyyətinin gətirdiyi rahatlıq və həzz almaq istəməyə bilməzlər. Ubisoft-un liderliyi ilə digər oyun tərtibatçıları qeyd edə və bu oyunu dəyişdirən xüsusiyyəti öz yaradıcılıqlarına daxil etməyi düşünə bilərlər.

FAQ:

S: The Division Resurgence, sürətli yönləndirilən kəsik səhnələr xüsusiyyətinə malik ilk oyundur?

A: Xeyr, bəzi JRPG-lər və digər oyunlar keçmişdə oxşar xüsusiyyətlərə malikdir.

S: Division Resurgence-də kəsilmiş səhnələri tamamilə ötürə bilərəmmi?

Cavab: Bəli, əksər oyunlar kimi, The Division Resurgence oyunçulara istəsələr, kəsilmiş səhnələri tamamilə atlamağa imkan verir.

S: The Division Resurgence rəsmi olaraq nə vaxt başlayacaq?

Cavab: Oyun hazırda beta sınaq mərhələsindədir və 2024-cü ildə istifadəyə veriləcəyi gözlənilir.