Qəhrəmanların əfsanəsində yeni yollar gözləyir: Kai no Kiseki – Əlvida, ey Zemuriya

Falcom tərəfindən maraqlı bir elanda, Trails RPG seriyasının çoxdan gözlənilən 20-ci yubiley adı The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Əlvida, ey Zemuriya kimi açıqlandı. 2024-cü ildə Yaponiyada qeyri-müəyyən platformalar üçün istifadəyə veriləcək bu yeni hissə franchise həvəskarlarını ovsunlamağa məcburdur.

Oyun 120X-ci ildə qurulur, burada məşhur C. Epstein tərəfindən dəhşətli bir peyğəmbərlik Zemuriya qitəsinin sonunu proqnozlaşdırır. “X Day” yaxınlaşdıqca, Kunlun silsiləsindəki hərbi bazadan nəhəng orbal raket buraxılış üçün hazırlanır. Dünya nəfəsini tutur, səmaların o tayında və qitənin sonunda nələrin olduğunu gözləyir. Bu şübhənin arasında, gənc "Spriggan" da daxil olmaqla, fərdlər sirli Ored ölkəsində bir araya gəlir. Onların səyahəti Zemuriyanın gələcəyini formalaşdıracaqmı?

Trails seriyası immersiv dünya quruculuğu və epik hekayə xətti ilə şöhrət qazandı və bütün dünyada 7.5 milyon nüsxədən çox satıldı. The Legend of Heroes: Trails in the Sky filmində başlayan hekayə Sıfırdan Trails, Trails to Azure, Trails of Cold Steel, Trails into Reverie və Trails through Daybreak kimi müxtəlif adlarla davam etdi. Bu 20-ci yubiley buraxılışında oyunçular hekayədə onları oturacaqlarının kənarında qoyacaq dramatik dönüş gözləyə bilərlər.

Xüsusi platformalar hələ açıqlanmasa da, pərəstişkarlar Falcom tərəfindən yayımlanan ilk ekran görüntüləri vasitəsilə Qəhrəmanların Əfsanəsi: Kai no Kiseki – Əlvida, ey Zemuriya filminə nəzər sala bilərlər. Çarpıcı vizual görüntülər və valehedici macəra vədi ilə bu qarşıdan gələn RPG Trails seriyası üçün oyun dəyişdirici olmağa hazırlaşır.

Yekun olaraq, Qəhrəmanların Əfsanəsi: Kai no Kiseki – Əlvida, Ey Zemuriya pərəstişkarlarının səbirsizliklə gözlədiyi unudulmaz təcrübə vəd edərək, Trails oyunlarının yeni dövrünü açmağa hazırlaşır. Bu çox gözlənilən başlıq haqqında əlavə yeniləmələr üçün bizi izləyin.