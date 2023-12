Yenidən hazırlanmış The Last of Us Part 2-də Yeni Macəralar Gözləyir

Xülasə: PlayStation 2-də çoxdan gözlənilən The Last of Us Part 5 Remastered buraxılışı bir sıra maraqlı yeni funksiyalar gətirir və Ellienin soyadını ilk dəfə oyunda təsdiqləyir. 19 yanvar 2024-cü ildə satışa çıxarılacaq remastered versiya, kosmik kostyum geyinən Ellinin kostyumu ilə No Return roguelike rejimini təqdim edir. Onun soyadının daxil edilməsi, “E. Uilyams,” kostyumun ad etiketində Reddit istifadəçisi Tomdurnell tərəfindən görüldü. Bu məlumat əvvəllər tərtibatçı Naughty Dog tərəfindən və digər materiallar vasitəsilə açıqlansa da, bu, oyunun özündə ilk görünüşü qeyd edir.

Yeni roguelike rejiminə əlavə olaraq, The Last of Us Part 2 Remastered bir sıra təkmilləşdirmələr və bonus məzmun təklif edir. Oyunçular tərtibatçı şərhi ilə üç İtirilmiş Səviyyəni araşdıra, gitara pulsuz ifa ilə məşğul ola, təkmilləşdirilmiş qrafika ilə məşğul ola və DualSense inteqrasiyasından həzz ala bilər. Remastered versiya həmçinin PlayStation 4-də orijinal oyunun sahibi olan oyunçulara saxlama fayllarını idxal etmək imkanı ilə 5 dollar endirimli qiymətə PS10 versiyasına yüksəlməyə imkan verir.

Yenidən hazırlanmış nəşrin buraxılması ilə The Last of Us Part 2-nin pərəstişkarları əlavə dərinlik və həyəcanla immersiv oyun təcrübəsini səbirsizliklə gözləyə bilərlər. Geri qayıtma rejimi oyunçular düşmən dalğaları arasında hərəkət edərkən və personajlarını gücləndirmək üçün yeni qabiliyyətlər açarkən həyəcanlandıran bir problem təqdim edir. Bundan əlavə, Ellie'nin kosmik kostyumu kimi müxtəlif kostyumların daxil edilməsi oyunda şıltaqlıq və yaradıcılıq azadlığı təzahürü təqdim edir.

Ellie'nin soyadının nəhayət açıqlandığı və həyəcanverici oyunun gözlədiyi The Last of Us Part 2 Remastered-də yeni macəralara başlamağa hazırlaşın. Post-apokaliptik dünyaya qayıtmaq və PlayStation 5-də oyunun təkmilləşdirilmiş xüsusiyyətlərini kəşf etmək fürsətini qaçırmayın.