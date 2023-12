Ellie'nin Soyadı Nəhayət Yenidən İşlənmiş The Last of Us Part 2-də Açıqlandı

2 yanvar 19-cü ildə çıxması planlaşdırılan The Last of Us Part 2024-nin çox gözlənilən remastered versiyasında oyunun baş qəhrəmanı Elli ilə bağlı maraqlı kəşf edildi. Orijinal oyun pərəstişkarlarını Ellie-nin soyadı ilə bağlı təəccübləndirdi, lakin nəhayət remastered nəşrində təsdiqləndi.

Tomdurnell adlı Reddit istifadəçisi yeni roguelike rejimi üçün treylerə baxarkən onların diqqətini çəkən kiçik bir detal gördü. Bu, Ellie-nin kosmos kostyumunda çətinliklə görünən, lakin “E. Williams." Bu kəşf Ellienin tam adının ilk oyundaxili təsdiqini göstərir.

Maraqlıdır ki, The Last of Us Part 2-nin tərtibatçısı olan Naughty Dog əvvəllər Ellinin soyadını həm-prezident Neil Druckmann ilə müsahibələr və dizayn sənədlərində və Yapon oyun kitabçasında açıqlamışdı. Bununla belə, bu, ilk dəfədir ki, əslində oyunun özündə nümayiş etdirilir.

Oyunun yenidən işlənmiş versiyası "No Return roguelike" rejimini təqdim edir ki, bu rejimdə oyunçular müxtəlif xəritələrdə düşmən dalğaları ilə döyüşə, eyni zamanda tədricən daha da güclənir. Bonus olaraq, Ellie-nin kosmik kostyumu bu rejimdə kostyum kimi təqdim olunacaq və oyunçulara xarakter fərdiləşdirməsi ilə müəyyən yaradıcılıq azadlığından istifadə etməyə imkan verəcək.

The Last of Us Part 2: Remastered nəinki oyunu PlayStation 5-ə gətirir, həm də bir neçə əlavə funksiyanı özündə birləşdirir. Bunlara tərtibatçı şərhi ilə üç İtirilmiş Səviyyə, gitara pulsuz ifa, qrafik təkmilləşdirmələr, DualSense inteqrasiyası və s. daxildir. Artıq PlayStation 4-də oyunun sahibi olan oyunçular kiçik bir ödəniş qarşılığında PlayStation 5 versiyasına yüksəldə bilərlər.

“The Last of Us” serialının pərəstişkarları nəhayət Ellinin soyadı ilə bağlı fərziyyələrə son qoya bilərlər. Yenidən hazırlanmış versiyanın qarşıdan gələn buraxılışı ilə oyunçular Ellienin dünyasını daha dərindən araşdırmaq və onun xarakterinin yeni aspektlərini açmaq şansı əldə edəcəklər.