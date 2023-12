Naughty Dog The Last of Us Onlayn Multiplayer Oyununun İnkişafını Ləğv etdi

Blokbaster oyunu The Last of Us ilə tanınan Naughty Dog video oyun studiyası oyunun çoxdan gözlənilən onlayn multiplayer versiyasını ləğv etdiyini açıqladı. Qərar studiyanın The Last of Us Online oyununun hazırlanmasının əhəmiyyətli resurslar tələb edəcəyini və oyunun gələcək tək oyunçu versiyalarını potensial olaraq gecikdirəcəyini başa düşdükdən sonra verilib.

Cümə axşamı günü yayımlanan bir bəyanatda, Naughty Dog layihə ilə bağlı gözləntiləri etiraf etdi, lakin onun inkişafını dayandırmaq qərarlarının çətinliyini ifadə etdi. Studiya öz seçimlərində əsas amil kimi “gələcək illər üçün” resurslar ayırmağın zəruriliyini qeyd etdi. Onlar yalnız canlı xidmət oyunları studiyası olmaq və ya Naughty Dog irsini müəyyən edən tək oyunçulu povest oyunlarına diqqəti davam etdirmək arasında qərar verməli idilər. Nəhayət, studiya sonuncu variantı seçdi.

The Last of Us Online-ın inkişafı 2020-ci ildə buraxılan tək oyunçulu davamçı The Last of Us Part II-nin yaradılması ilə yanaşı başladı. Oyunun pərəstişkarları yeniləmə zamanı onlayn versiyanın problemlə üzləşdiyindən şübhələnməyə başladılar. may ayında paylaşıldı və oyunun mümkün olan ən yaxşı nəticəsi üçün daha çox vaxt tələb olunduğunu bildirdi.

The Last of Us, postapokaliptik Amerikada naviqasiya edən kədərli ata və yeniyetmə qızın səyahətini izləyən tənqidi bəyənmə toplayan bir oyundur. Müvəffəqiyyəti 2023-cü ildə bir çox Emmy Mükafatı nominasiyalarını qazanan HBO televiziya adaptasiyasına səbəb oldu.

The Last of Us Online oyununun ləğvi, oyunun müəyyən buraxılışlarında mövcud olan məhdud oyundaxili onlayn multiplayer təcrübəsi olan The Last of Us Factions pərəstişkarları üçün xüsusilə məyus oldu. Onlayn oyun ictimaiyyətinin reaksiyası qarışıq idi, bəziləri studiyanın yeni tək oyunçulu oyunlara diqqətini dəstəklədiyini ifadə edərkən, digərləri uzaqgörənliyin qəbul edilməməsini tənqid etdi.

Naughty Dog-un qərarı, onlayn multiplayer səltənətinə girmək əvəzinə, cəlbedici tək oyunçu oyunları təqdim etmək öhdəliyini vurğulayaraq, prioritetlərində dəyişiklik olduğunu göstərir. Azarkeşlər məşhur studiyadan gələcək tək oyunçu təcrübələrini səbirsizliklə gözləyə bilərlər.