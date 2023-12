Lenovo, Legion Go Handheld ilə Game Awards Giveaway-ə qoşulur

By

Lenovo özünün Legion Go əl cihazının hədiyyəsini elan etməklə The Game Awards həyəcanını yaşayır. Valve-nin tədbir zamanı 100 Steam Deck OLED hədiyyə edəcəyini elan etdikdən sonra Lenovo, şanslı qaliblərə 100 Legion Go cihazı təqdim edərək əyləncəyə qoşulmağa qərar verdi.

Geoff Keighley-nin ev sahibliyi etdiyi Oyun Mükafatları, həyəcanlandıran oyun elanları və mükafatlandırma mərasimi ilə tanınır və bu il heç də fərqli olmayacağını vəd edir. Lenovo-nun hədiyyəsi tədbiri əhatə edən intizar və həyəcanı artırır.

Legion Go əl cihazı Valve-nin Steam Deck-in nəhəng rəqibidir. O, təsir edici xüsusiyyətləri və performansı ilə yolda fantastik oyun təcrübəsi təqdim edir. Lenovo, adətən 1 dollara başa gələn ən yüksək səviyyəli 649TB modelini hədiyyə edir ki, bu da onu həvəskar oyunçular və həvəskarlar üçün cəlbedici bir mükafata çevirir.

Hədiyyədə iştirak etmək üçün maraqlı şəxslər sabah 7:30 ET-dən başlayaraq, The Game Awards-ın başlamasına təsadüf edən Legion Go-nu qazanmaq şansı əldə edə bilərlər. Giriş müddəti tədbirin 11:00 ET-də sonuna qədər davam edəcək və azarkeşlərə şanslarını sınamaq üçün kifayət qədər vaxt verəcək.

İstər Valve's Steam Deck, istərsə də Lenovo's Legion Go olsun, oyunçuların oyun təcrübələrini yüksəltmək üçün yüksək səviyyəli əl cihazlarını qazanmaq imkanı var. Hədiyyələr The Game Awards-a əlavə həyəcan və intizar qatı əlavə edərək, onu hər yerdə oyun həvəskarları üçün mütləq izləməli bir hadisə halına gətirir.

Beləliklə, təqvimlərinizi qeyd edin və 7 dekabr 7:30 ET-də Oyun Mükafatlarına hazırlaşın, təkcə həyəcanlandıran elanlar və mükafatlar üçün deyil, həm də Lenovo-dan ən yüksək səviyyəli əl oyun cihazını qazanmaq şansı əldə edin.