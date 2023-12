Yeni Oyun Mükafatları 2023 Namizədləri Açıqlandı: Oyunların Maraqlı Qrupu

By

Oyun Mükafatları 2023 demək olar ki, hazırdır və dünyanın hər yerindən oyun həvəskarları hansı oyunların nüfuzlu mükafatları alacağını səbirsizliklə gözləyirlər. Builki namizədlər sırası müxtəlif janrlarda maraqlı və müxtəlif oyun seçimi vəd edir.

“İlin Oyunu” mükafatına altı müstəsna ad veriləcək. “Control” yaradıcılarından “Alan Wake 2” psixoloji sağ qalma dəhşət təcrübəsi təqdim edir, burada iki qəhrəman ritualistik qətllərin arxasındakı həqiqəti açmaq üçün ayrı-ayrı reallıqları gəzməlidir.

"Baldur's Gate 3" oyunçuları Dungeons & Dragons kainatındakı epik kampaniyaya aparır. Mind Flayers tərəfindən ələ keçirilən oyunçular korrupsiyaya qarşı durmaq və ya yeni tapılan gücləri qəbul etmək qərarına gəlməlidirlər.

Tənqidçilər tərəfindən bəyənilən "Marvel's Spider-Man 2" franşizi geri qayıdır, həm Peter Parker, həm də Miles Morales Marvel's New York vasitəsilə həyəcanverici bir macərada iştirak edir. İkonik cani Venom qəhrəmanların həyatı və qoruduqları şəhər üçün əhəmiyyətli təhlükə yaradır.

Sağ qalmaq qorxusunun pərəstişkarları 4-ci ilin klassikini modernləşdirilmiş oyun və heyrətamiz qrafika ilə yeni zirvələrə çatdıran “Resident Evil 2005” remeyki ilə sevinəcəklər.

“Super Mario Bros. Wonder” ləzzətli və nostalji təcrübə vəd edir, “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” isə əfsanəvi franşizada daha bir epik hissə təqdim edir.

İlin Oyunu kateqoriyasından başqa, Oyun Mükafatları 2023, həmçinin, ən yaxşı oyun rejissorluğu, ən yaxşı hekayə, ən yaxşı bədii rejissorluq, ən yaxşı musiqi və musiqi və ən yaxşı audio dizayn, o cümlədən müxtəlif kateqoriyalara malikdir. Hər bir kateqoriya oyun inkişafı və dizaynının müxtəlif aspektlərində görkəmli nailiyyətləri nümayiş etdirir.

Oyun Mükafatları 2023 YouTube-da canlı yayımlanaraq dünya üzrə pərəstişkarlarına həyəcan və gözlənti gətirəcək. Oyun sənayesi inkişaf etməyə və sərhədləri aşmağa davam etdikcə, bu ilki namizədlər oyun icması daxilində inanılmaz istedad və yenilik nümayiş etdirirlər.