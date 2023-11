Danfortun Dadı üçün Yeni İstiqamət: İcma Əlaqəsinin Təşviqi

By

Torontonun GreekTown icmasının sevimli illik tədbiri olan The Taste of the Danforth street festivalı 2024-cü ildə dəyişikliyə məruz qalır. Festivalın təşkilinə cavabdeh olan Danforth BIA-dakı GreekTown təşkilatı bu il üçün tədbiri ləğv etmək qərarına gəlib. . Bunun əvəzinə, onlar diqqətlərini daha da güclü icma əlaqələrini gücləndirməyə və festivalın uzunmüddətli davamlılığını təmin etməyə yönəldirlər.

Ləğv BIA-nın 2023-cü ildə maliyyə çatışmazlığı ilə üzləşdikləri zaman üzləşdikləri maliyyə çətinliklərini etiraf etməsi ilə baş verir. Üzvlərinə rüsumları 20 faizə yaxın artırmamaq qərarı yerli müəssisələrin yükünü yüngülləşdirmək və onların davam edən pandemiyadan iqtisadi bərpasını prioritetləşdirmək üçün qəbul edilib. Lakin bu qərar festivalın ənənəvi formatda keçirilməsini davam etdirmək üçün BŞİH-də kifayət qədər vəsait əldə etmədi.

Bu dəyişikliklə BIA daha çox icma mərkəzli yanaşmanı mənimsəyərək festivalı canlandırmaq üçün alternativ strategiyaları araşdırmaq məqsədi daşıyır. Onlar gələcək illərdə daha inklüziv və cəlbedici tədbir yaratmaq üçün öz kollektiv təcrübə və resurslarından istifadə edərək yerli bizneslər, sakinlər və müxtəlif icma təşkilatları ilə əməkdaşlıq etməyi planlaşdırırlar.

İcma əlaqəsinə diqqət yetirməklə, BIA müxtəlif mənşəli şəxsləri bir araya gətirmək və GreekTown-un canlı ruhunu nümayiş etdirmək məqsədi daşıyır. Onlar təkcə zəngin mədəni irsi deyil, həm də icma üzvlərinin unikal istedad və ehtiraslarını vurğulamağa çalışırlar.

2024-cü ildə ənənəvi Danforth dadı festivalı olmadığı halda, Danforth BIA-dakı GreekTown sakinləri və qonaqları il boyu məhəllənin canlı bizneslərini, restoranlarını və mədəni təkliflərini araşdırmağa təşviq edir. Yerli müəssisələri dəstəkləməklə fərdlər cəmiyyətin davamlı böyüməsinə və canlılığına töhfə verə bilərlər.

FAQ

Danforth dadı festivalının 2024-cü il üçün ləğv edilməsinə nə səbəb oldu?

Danforth BIA-dakı GreekTown, 20-cü ildə üzləşdiyi maliyyə çətinliklərini nəzərə alaraq, festivalı maliyyələşdirmək üçün üzvlərindən rüsumları 2023 faizə yaxın artırmamaq qərarına gəldi. Bu qərar yerli müəssisələrin pandemiyadan sağalmasını dəstəkləmək və onların uzunmüddətli davamlılığını təmin edir.

Festivalın yeni istiqaməti nədir?

BIA diqqətini icma əlaqələrini gücləndirməyə və festivalı canlandırmaq üçün alternativ strategiyaları araşdırmağa yönəldir. Onlar gələcəkdə daha əhatəli və cəlbedici bir tədbir yaratmaq üçün yerli bizneslər, sakinlər və icma təşkilatları ilə əməkdaşlıq etməyi planlaşdırırlar.

Festival olmayanda fərdlər GreekTown icmasına necə dəstək ola bilər?

Sakinlərə və ziyarətçilərə il boyu GreekTown məhəlləsindəki canlı biznesləri, restoranları və mədəni təklifləri araşdırmaq tövsiyə olunur. Yerli müəssisələrin dəstəklənməsi cəmiyyətin davamlı böyüməsinə və canlılığına töhfə verir.