SpaceX, Vandenberq Kosmik Qüvvələri bazasından Starlink peyklərini kosmosa göndərəcək

Xülasə: SpaceX Vandenberq Kosmik Qüvvələri Bazasından 9 Starlink peykini aşağı Yer orbitinə daşıyan Falcon 21 raketinin buraxılışına hazırlaşır. Buraxılış cümə axşamı, saat 9:04-də, cümə günü, saat 9:19-da ehtiyat nüsxə imkanı ilə planlaşdırılır. Bu mühüm mərhələyə mobil şəbəkə operatorlarına mesajlaşmaya qlobal giriş təklif etməyə imkan verən Direct to Cell imkanlarına malik altı Starlink peykinin ilk yerləşdirilməsi daxildir. zəng etmək və gözdən keçirmək. Bundan əlavə, o, gələcək buraxılışlarda potensial təkrar istifadə üçün SpaceX-in Of Course I Still Love You pilotsuz gəmisinə yenidən enəcək raketin birinci mərhələ gücləndiricisi üçün ilk uçuşunu qeyd edəcək.

Başlıq: SpaceX Starlink peyk buraxılışı ilə qlobal əlaqədə inqilab edir

Öncül kosmik texnologiya şirkəti olan SpaceX, Vandenberq Kosmik Qüvvələri bazasından Falcon 9 raketini buraxmağa hazırlaşarkən qlobal əlaqədə inqilab etməyə hazırlaşır. Cümə axşamı saat 9:04-də havaya qalxması planlaşdırılan raket aşağı Yer orbitinə göndərilən 21 Starlink peykindən ibarət faydalı yük daşıyacaq.

Bu buraxılışın əsas məqamı Direct to Cell imkanları ilə təchiz edilmiş ilk altı Starlink peykinin yerləşdirilməsidir. Bu innovativ xüsusiyyətlər mobil şəbəkə operatorlarına mesaj yazmaq, zəng etmək və gözdən keçirmək də daxil olmaqla, əsas rabitə xidmətlərinə dünya üzrə çıxış təklif etməyə imkan verir. Bu irəliləyiş texnologiyası ilə SpaceX rəqəmsal uçurumun aradan qaldırılmasını və dünyanın əvvəllər xidmət göstərilməyən ərazilərinə etibarlı, yüksək sürətli genişzolaqlı peyk internetini gətirməyi hədəfləyir.

Təməlqoyma peyk imkanlarına əlavə olaraq, bu missiya həm də SpaceX-in raketlərin təkrar istifadəsi proqramı üçün əhəmiyyətli bir mərhələni qeyd edir. Uğurlu buraxılışların zəngin tarixini özündə əks etdirən Falcon 9 raketinin ilk pilləli gücləndiricisinin ilk uçuşu planlaşdırılır. Raketin qalan hissəsindən ayrıldıqdan sonra SpaceX gücləndiricini özünün “Of Course I Still Love You” adlı pilotsuz gəmisinə endirməyi planlaşdırır və bu, gələcək sərfəli kosmik missiyalara yol açır.

Uçuşun canlı yayımı, uçuşdan təxminən 15 dəqiqə əvvəl SpaceX-in rəsmi internet saytında yayımlanacaq. Cümə axşamı gecəsi gözlənilməz hallar baş verərsə, SpaceX Starlink peyklərinin uğurla yerləşdirilməsini təmin edərək cümə günü saat 9:19-da ehtiyat buraxılış imkanını səylə planlaşdırdı.

SpaceX kosmosun tədqiqi və peyk texnologiyasının sərhədlərini aşmağa davam etdikcə, bu Starlink peyklərinin buraxılması həyati vacib rabitə xidmətlərinə qlobal çıxışı təmin edən və bütün dünyada sosial-iqtisadi tərəqqini sürətləndirən daha bir-biri ilə əlaqəli dünyaya doğru perspektivli bir addım təqdim edir.