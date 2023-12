SpaceX təməlqoyma peykinin buraxılışına hazırlaşır

SpaceX qlobal əlaqədə inqilab etməyi hədəfləyən qarşıdan gələn bir missiyaya hazırlaşır. Şirkət yaxın gələcəkdə Vandenberq Kosmik Qüvvələri bazasından Falcon 9 raketini buraxmağı planlaşdırır, dəqiq tarix və vaxt hələ açıqlanmır. Bu missiya 21 Starlink peykindən ibarət təsirli yükü aşağı Yer orbitinə daşıyacaq.

SpaceX-in iddialı genişzolaqlı peyk internet xidməti Starlink bu buraxılışla yeni zirvələrə çatmağa hazırlaşır. Şirkət faydalı yükü Direct to Cell imkanlarına malik ilk altı Starlink peyki ilə doldurdu. Bu təməlqoyma texnologiyası xüsusi olaraq mobil şəbəkə operatorlarına mesajlaşma, zəng və axtarış xidmətlərinə qlobal çıxış təklif etmək imkanı vermək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Bu missiya üçün seçilən Falcon 9 raketi də mühüm mərhələni qeyd edəcək. Bu, SpaceX-in gələcək buraxılışlar üçün təkrar istifadə etmək niyyətində olduğu raketin ilk mərhələ gücləndiricisi üçün ilk uçuş olacaq. Raketin qalan hissəsindən ayrıldıqdan sonra gücləndirici uğurlu enişi başa çatdırmaq üçün Of Course I Still Love You pilotsuz gəmisinə enməsi planlaşdırılır.

Müşahidəçilər uçuşa təxminən 15 dəqiqə qalmış start veriləcək canlı internet yayımını səbirsizliklə gözlədikləri üçün həyəcan artır. SpaceX ictimaiyyətin bu mühüm hadisəyə birbaşa çıxışını təmin etməyə sadiqdir.

Əlverişsiz şərtlər raketin planlaşdırılan tarixdə buraxılmasına mane olarsa, SpaceX-in növbəti gün üçün ehtiyat imkanları var. Başlamanın planlaşdırıldığı kimi davam etməsi üçün hava şəraiti və texniki amillər mükəmməl uyğunlaşmalıdır, lakin SpaceX yarana biləcək hər hansı bir problemin öhdəsindən gəlməyə yaxşı hazırdır.

Bu təməlqoyma missiyası ilə SpaceX peyk internet bağlantısının daim inkişaf edən dünyasında əsas oyunçu kimi özünü göstərməyə hazırlaşır. Şirkətin innovasiya və davamlılığa sadiqliyi onların raket komponentlərinin təkrar istifadəsi, xərclərin azaldılması və kosmik tullantıların minimuma endirilməsi səylərində aydın görünür.

Buraxılış üçün geri sayım başladığı kimi, kosmos həvəskarları və sənaye mütəxəssisləri arasında həyəcan və intizar artmaqda davam edir. SpaceX-in mümkün olanın sərhədlərini aşmaq öhdəliyi qlobal əlaqəni dəyişdirməyə və bizi həqiqətən bir-biri ilə əlaqəli dünyaya bir addım daha yaxınlaşdırmağa hazırdır.