The Sims 4: Kirayəlik Genişlənmə Yeniləməsi Mənzil Fərdiləşdirməsində Təəccüblü Dəyişikliklər Təqdim edir

Çox gözlənilən The Sims 4: For Rent genişlənməsinin təqdimatına az qalıb və oyunçular onun gətirdiyi yeni xüsusiyyətləri araşdırmağa can atırlar. Buraxılışın bir hissəsi olaraq, Maxis əsas oyuna kiçik yeniləmələr və düzəlişlər ilə müntəzəm yamaq buraxdı. Bununla belə, qartal gözlü oyunçular yamaq qeydlərində qeyd olunmayan gözlənilməz bir dəyişiklik aşkar etdilər - əvvəlki oyun paketlərindən mənzillərin divarlarını və pəncərələrini redaktə etmək imkanı.

Bu yeni fərdiləşdirmə seçimi gözlənilməz bir səhv ola bilsə də, oyunçular bunun əslində düşünülmüş bir xüsusiyyət olduğuna ümid edirlər. City Living genişləndirilməsindəki kimi məhəllələr keçmişdə mənzilə bənzər bölmələr təklif edirdilər, lakin oyunçular əvvəllər pəncərələri və ya xarici divarları dəyişdirə bilmirdilər. Ən son yamaq indi oyunçulara pəncərələri köçürməyə, əlavə etməyə və çıxarmağa, həmçinin xarici divar örtüklərini dəyişdirməyə imkan verir.

Pixelade və SatchOnSims kimi məzmun yaradıcıları artıq bu fərdiləşdirmə seçimlərini videolarda nümayiş etdiriblər. Oyunçular təkcə pəncərələri və divarları dəyişdirə bilməz, həm də mənzillərin xaricində güzgülər və pərdələr kimi divar dekorasiyalarını asa bilərlər. Mənzillərin fərdiləşdirilməsində bu yeni tapılan azadlıq oyunçuları bunun həqiqətən bir xüsusiyyət və ya səhv olub-olmadığını maraqlandırdı.

Real dünyada pəncərələri yenidən düzəltmək və hündürmərtəbəli binalara pərdələr əlavə etmək qeyri-mümkün olardı, lakin The Sims oyunçulara yaradıcılıq istəklərini araşdırmaq imkanı verir. Qarşıdan gələn fərdi mənzillər qurmaq imkanı ilə, bir çox oyunçu mövcud mənzilləri dəyişdirmək variantının da mövcud olacağına inanır.

Son yamaq qeydlərində də başqa diqqətəlayiq dəyişikliklər oldu. Oyunçular indi lavaboları mətbəx və ya vanna otağı üçün lavabo kimi təyin edə bilər ki, bu da Sims-in daimi vanna otağında qabları yumasının qarşısını alır. Ayaqqabı rəflərində indi Sims-ə ayaqqabılarını qapalı məkanda çıxarmağa sövq edən keçid funksiyası var və oyunçulara Simlərini uyğun geyindirmək üçün əlavə stimul verir. Bundan əlavə, oyunçular indi çox şeyin qapısını tıklaya və müxtəlif ev təsərrüfatları arasında asanlıqla dəyişdirməyə imkan verən "Nəzarəti bu Evə keçir" seçimini seçə bilərlər.

Bu yeni tapılan fərdiləşdirmə qabiliyyətinin qəsdən olub olmadığını yoxlamaq üçün EA-ya sorğular edilib və oyunçular səbirsizliklə təsdiqi gözləyirlər. Dekabrın 4-də təqdim olunacaq The Sims 7: İcarəyə verilir genişlənməsi üçün həyəcan artdıqca, oyunçular mükəmməl virtual yaşayış məkanlarının yaradılmasında onları gözləyən yeni imkanları təxmin etməyə kömək edə bilməzlər.