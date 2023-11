Samsung Galaxy S24 Telefonlarının Kilid Ekranında İnstagram Kamera Qısayolunu Özünə Verəcəyi Şayiələri

By

Hesabatlar göstərir ki, qarşıdan gələn Samsung Galaxy S24 telefonlarında kilid ekranında Instagram Kamerası üçün rahat qısayol ola bilər. Məlumat Samsung tərəfindən rəsmi olaraq təsdiqlənməsə də, məşhur sosial media platforması X-də Alessandro Paluzzi tərəfindən paylaşılan skrinşot bu maraqlı ehtimalı nümayiş etdirir.

Ənənəvi olaraq, bir neçə istisna olmaqla, yalnız musiqi, hava, həyəcan siqnalları və rutinlər kimi sistem proqramlarına kilid ekranında icazə verilir. Bununla belə, bu söz-söhbətlər doğrudursa, sosial media vidcetinin əlavə edilməsi, Galaxy S6.1 seriyası ilə birlikdə debüt edəcəyi gözlənilən yeni istifadəçi interfeysi yeniləməsi olan One UI 24-in gətirdiyi əhəmiyyətli dəyişiklik ola bilər.

Fərziyyələrə görə, istifadəçilər Galaxy S24 cihazlarında Instagram-ı ilk dəfə açdıqları zaman pop-up ilə qarşılanacaqlar. Bu pop-up çox güman ki, Instagram kamerasına daxil olmaq üçün icazə tələb edəcək. Giriş icazəsi verildikdən sonra istifadəçilərə Instagram Kamerası ilə bağlı bir sıra əlavə parametrlər və qısa yollar təqdim edən “Daha çox seçim…” etiketli orta düymənin görünəcəyi güman edilir.

Kilid ekranına Instagram qısa yolunun daxil edilməsi kiçik bir rahatlıq kimi görünsə də, bu, Samsung-un istifadəçi təcrübəsini artırmaq və sosial media həvəskarlarının inkişaf edən tələblərinə cavab vermək öhdəliyini əks etdirir. Bu funksiyanı özündə birləşdirməklə, Samsung istifadəçilərə anları çəkmək və paylaşmaq üçün əlavə addımlara ehtiyacı aradan qaldıraraq, istifadəçilərə Instagram Kamerasına birbaşa kilid ekranından daxil olmaq üçün qüsursuz və səmərəli yol təqdim edə bilər.

Tez-tez soruşulan suallar

1. Bu xüsusiyyət bütün Samsung Galaxy S24 modellərində mövcud olacaqmı?

Hələlik hansı xüsusi Galaxy S24 modellərinin kilid ekranında Instagram Kamera qısayolunu daxil edəcəyi ilə bağlı rəsmi məlumat yoxdur. Konkret təfərrüatlar üçün rəsmi elanları və ya məhsul buraxılışlarını gözləmək məsləhətdir.

2. Bu xüsusiyyət digər sosial media proqramlarını daxil etmək üçün fərdiləşdirilə bilərmi?

Kilid ekranı sosial media vidceti üçün fərdiləşdirmə seçimləri ilə bağlı təfərrüatlar hələ açıqlanmır. Samsungun istifadəçilərə digər sosial media platformaları üçün qısa yollar əlavə etmək imkanı təqdim edib-etməyəcəyini və ya bu funksiyanın Instagram üçün eksklüziv olaraq qalacağını görmək qalır.

3. One UI 6.1 yalnız Galaxy S24 seriyası ilə uyğun gəlirmi?

Məqalədə One UI 6.1-in Galaxy S24 seriyasını müşayiət edə biləcəyi qeyd edilsə də, bu, yeni istifadəçi interfeysi yeniləməsinin bu cihazlar üçün eksklüziv olacağı demək deyil. Samsung tez-tez bir çox cihazda proqram yeniləmələrini təqdim edir, buna görə də digər uyğun modellərin One UI 6.1 yeniləməsini ala biləcəyi inandırıcıdır.