Rokfeller Mərkəzi həyəcanlandıran yeni cazibəni işə salır

Rokfeller Mərkəzi ziyarətçiləri yeni zirvələrə aparmağa zəmanət verən həyəcanverici yeni təcrübə təqdim etdi. “Şüa” kimi tanınan bu immersiv attraksion qonaqlara 1932-ci ildə çəkilmiş “Göydələnin üstündə nahar” adlı ikonik fotoşəkili canlandırmaq imkanı təqdim edir. Orijinal foto reklam xarakterli olsa da, fotoqrafın və şəkildə göstərilən işçilərin kimliyi hələ də qalır. bir sirr.

Rockefeller Plaza-nın 69-cu mərtəbəsində yerləşən The Beam, iştirakçıları müşahidə göyərtəsindən 12 fut hündürlükdə qaldıran nəfəs kəsən açıq havada gəzinti təmin edir. Daha sonra gəzinti 180 dərəcə fırlanır və Mərkəzi Parkın və heyrətamiz səma xəttinin maneəsiz mənzərəsini təqdim edir. Şəkildəki işçilərdən fərqli olaraq, ziyarətçilər təhlükəsizlikləri üçün təhlükəsizlik kəmərləri ilə etibarlı şəkildə bağlanır.

Rokfeller Mərkəzinin rəhbəri EB Kelli The Beam-in yaradılmasının motivini ifadə edərək, “İnsanların o ikonik fotoşəkillə birbaşa əlaqə saxlamasını istəyirdik” dedi. The Beam artıq fotoşəkilin bir nüsxəsinə sahib olan və təcrübəni təsdiqləyən Tom Dearden kimi şəxsləri cəlb etdi. Dearden, "Hər dəfə mətbəximizdə asılı olan fotoşəkilə baxanda, orada olduğumuzu bilirik" dedi.

Tanınmış Nyu-York şəhərinin turizm təsirçisi Charlene Wang, açılış günündə The Beam ilə tanış olan ilk şəxslərdən biri idi. O, bu həyəcanlandıran gəzintinin şəhərdə ən son trend olacağına inanaraq, "Bu, hamının etmək istədiyi şey olacaq" dedi.

“The Beam” üçün biletləri Top of the Rock müşahidə göyərtəsi biletlərinə əlavə olaraq almaq olar. Qiymətlər böyüklər üçün 40 dollardan başlayır, The Beam-ə giriş əlavə 25 dollardır. Daha ətraflı məlumat və bilet məlumatı üçün rəsmi internet saytına daxil olun.

Rokfeller Mərkəzinin son attraksionu Nyu-York şəhərinin ikonik siluetinə yeni perspektiv axtaranlar üçün unudulmaz macəra vəd edir.