Zelda əfsanəsi: Zamanın Okarinası - Yaddaş zolağına səyahət

İnanmaq çətindir, amma “Zelda əfsanəsi: Zamanın Okarinası” bu gün 25-ci ildönümünü qeyd edir. Əgər bu fakt səni qocaldırsa, tək deyilsən. 3-ci ildə Nintendo-nun ilk 1998D Zelda macərasının buraxılışı ilə bağlı həyəcan və intizar hələ də yadımdadır. Əvvəlki hissə, “Keçmişə keçid”in pərəstişkarı kimi, Ocarina of Time-a əl atmaq üçün səbirsizlənirdim.

Rəsmi buraxılışdan cəmi bir neçə gün əvvəl oyunu oynamaq və nəzərdən keçirmək imkanım oldu. Oyuna batmış saysız-hesabsız saatlar sərf etdiyimi, Hyrule'nin heyrətamiz dünyasında gəzdiyimi və epik hekayəni yaşadığımı yaxşı xatırlayıram. 3D qrafikasına keçid problemsiz idi və oyun mexanikası öz dövrü üçün yenilikçi idi.

Yaddaş zolağına səyahət etmək və o ilk günlərlə bağlı xatirələrimi birləşdirmək üçün IGN64-dən keçmiş həmkarlarımla əlaqə saxladım. Birlikdə oyunun buraxılışı ilə bağlı həyəcanı və onu oynamaq üçün sərf etdiyimiz uzun saatları xatırladıq. Hətta Sietldə Zelda Zirvəsi adlanan Zelda tədbirində ilkin baxış quruluşunu oynamaq imtiyazına sahib olduq.

Müzakirəmiz zamanı ortaya çıxan bir maraqlı detal oyunun ilk versiyasında qan olması idi. Qanonla döyüşərkən, vurulduqda qırmızı qan tökərdi. Lakin bu, daha sonra oyunun sonrakı versiyalarında yaşıl “tər”ə dəyişdirildi. Ola bilsin ki, Nintendo oyunun reytinqindən narahat olub və ya sadəcə onun baxışlarına uyğun gəlmədiyini hiss edib.

Geriyə nəzər salsaq, Ocarina of Time oyun tarixində xüsusi yer tutur. Bu, təkcə Zelda əfsanəsi franşizasını bir məişət adı kimi möhkəmlətmədi, həm də oyunda mümkün olanın sərhədlərini itələdi. Onun immersiv dünyası, yaddaqalan personajları və valehedici hekayə xətti bütün dünyada milyonlarla oyunçunu valeh etdi.

Bu sevimli oyunun 25-ci ildönümünü qeyd edərkən, gəlin onun sənayeyə verdiyi təsiri və saysız-hesabsız oyunçular üçün yaratdığı xatirələri qiymətləndirək. Ad günün mübarək, Zamanın Okarinası!

Tez-tez soruşulan suallar

1. Ocarina of Time ən yaxşı Zelda oyunudurmu?

Rəylər fərqli ola bilər, lakin çoxları Ocarina of Time-ı indiyə qədər hazırlanmış ən yaxşı Zelda oyunlarından biri hesab edir. Onun innovativ oyunu, dərin hekayə xətti və heyrətamiz vizualları seriya üçün yeni standart təyin edir.

2. Müasir konsollarda Ocarina of Time oynaya bilərəmmi?

Bəli, Ocarina of Time Nintendo 64-də ilkin buraxılışından sonra bir neçə dəfə yenidən buraxıldı. O, indi Nintendo 3DS-də mövcuddur və Nintendo Switch Online xidməti vasitəsilə Nintendo Switch-də ifa edilə bilər.

3. Ocarina of Time gələcək Zelda oyunlarına necə təsir etdi?

Ocarina of Time seriyanın əsas hissəsinə çevrilmiş müxtəlif oyun mexanikalarını və xüsusiyyətlərini təqdim etməklə gələcək Zelda oyunlarının əsasını qoydu. Kəşfiyyata, tapmacaların həllinə və immersiv hekayələrə vurğu etməsi sonrakı Zelda başlıqlarına təsir etdi.

4. Ocarina of Time niyə oyun şah əsəri hesab olunur?

Ocarina of Time tez-tez yenilikçi oyunu, gözəl soundtrack və yaddaqalan personajları üçün təriflənir. O, sevimli Zelda düsturunu 3D səltənətinə uğurla tərcümə edərək immersiv və unudulmaz oyun təcrübəsi yaratdı.

5. Ocarina of Time filminin davamı üçün planlar varmı?

Ocarina of Time-ın birbaşa davamı olmasa da, oyun The Legend of Zelda: Majora's Mask şəklində mənəvi davamçı aldı. Majora's Mask unikal və daha qaranlıq bir hekayə xətti təklif edərkən Ocarina of Time-da təqdim olunan bir çox oyun elementlərini və mexanikasını saxlayır.

Nəzərə alın ki, bu FAQ-da təqdim olunan məlumatlar hazırda mövcud olan biliklərə əsaslanır və dəyişdirilə bilər.

